Kriza trese imanje! Novi vođa Davor zaratio s Darkom: 'Pred 11 ljudi on ruši moj autoritet prvi dan'

Poznavajući Davora, to će biti iživljavanje", komentirali su ostali, Tek će sad pokazati svoje lice i taktiku koju sprema."

U obranu mu je stala samo Manja, s kojom je odlučio podijeliti sva svoja razmišljanja.

Stiglo je vrijeme odluke – sluge su postali Doroteja i Darko, a na njima je sad cijelo imanje i svi fizički poslovi, čistoća, briga o životinjama, kuhanje i briga o vrtu.

Očekivano, znali smo da smo to mi", smijala se Doroteja.

Ovo je već sad malo pretjerivanje", poručila je Manuela, kad je vođa Davor zabranio ostalima čak i da si skuhaju kavu.

No Darko je odmah pokazao zube i odbio poslušati nekoliko prvih uputa i zahtjeva vođe: Misli da sa mnom može lako, ali nije svjestan na što je naletio i koliko ja mogu biti bezobrazan."

Veliki je egotriper i znao sam da će se pobuniti", komentirao je Davor, Pred 11 ljudi on ruši moj autoritet prvi dan!"

Veliki šok na imanju bio je glavna tema na svakom kutku. Većina kandidata bila je protiv Davora, a tek su se Ivan i Dario složili da ih sve ovo jako zabavlja.

To je sad moja Farma. Želim je voditi na svoj način, svidjelo se to njima ili ne", poručio je Davor.

Na imanje je stigao mentor Marinko s novim informacijama o tjednom zadatku. Farmeri u idućim danima putuju kroz tri regije – Gorski kotar, Kvarner te Liku.

Jedan dio zadatka je izgradnja drvene nastambe za magarce. No uz to, drugi će se dio zadatka protegnuti kroz čak dva tjedna, a to je izrada glamping kućice za posjetitelje.