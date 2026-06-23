Ličku zimu zamijenio morskom idilom: Mentor Marinko iz 'Farme' pokazao isklesano tijelo, evo kako uživa daleko od seoskih poslova!

Na društvenim mrežama osvanula je Marinkova fotografija koja je odmah privukla pažnju obožavatelja, a posebno ženskog dijela publike. Marinko je podijelio opušteni ljetni selfie s plaže na kojem je pozirao bez majice, pokazujući zavidnu, isklesanu liniju. Sunčane naočale, osmijeh na licu, more i sunce - činilo se da je bivši mentor itekako znao kako napuniti baterije.
Ličku zimu zamijenio morskim ljetom
Iako su ga gledatelji navikli gledati u radnom izdanju na njegovom imanju u Lici, gdje se i nakon showa uspješno bavi poljoprivredom i uzgojem životinja, Marinko je pokazao da se i u ležernom, morskom ambijentu snalazi jednako dobro.
Nekad je uvodio red, a sada uživa
Dok su u showu kandidati nekada strepili od njegovih ocjena i mučili se s tjednim zadacima, bivši mentor danas uživa pod suncobranom na zasluženom odmoru. Time je još jednom dokazao da se naporan rad na selu itekako isplati te da ga upravo to i dalje drži u vrhunskoj formi.