Ličku zimu zamijenio morskom idilom: Mentor Marinko iz 'Farme' pokazao isklesano tijelo, evo kako uživa daleko od seoskih poslova!

Marinko Vukobratović, kojeg su gledatelji ispred malih ekrana pratili u ulozi strogog, ali pravednog mentora popularnog reality showa 'Farma', odlučio je uzeti kratki predah od napornih seoskih poslova i brige oko svog imanja

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Na društvenim mrežama osvanula je Marinkova fotografija koja je odmah privukla pažnju obožavatelja, a posebno ženskog dijela publike. Marinko je podijelio opušteni ljetni selfie s plaže na kojem je pozirao bez majice, pokazujući zavidnu, isklesanu liniju. Sunčane naočale, osmijeh na licu, more i sunce - činilo se da je bivši mentor itekako znao kako napuniti baterije.

icon-expand Marinko, Farma FOTO: RTL

Ličku zimu zamijenio morskim ljetom

Iako su ga gledatelji navikli gledati u radnom izdanju na njegovom imanju u Lici, gdje se i nakon showa uspješno bavi poljoprivredom i uzgojem životinja, Marinko je pokazao da se i u ležernom, morskom ambijentu snalazi jednako dobro.

icon-expand Marinko, Farma FOTO: Instagram

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