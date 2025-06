Ljutnja zbog Harisove odluke o slugama: 'Pokazao se kao dvolična osoba'

Nakon što je proglašen vođom Farme, došao je red da Haris odabere sluge. Prvo se odlučio za Marija. "Mom kolegi da se vrati ponovno gdje je bio na početku", rekao mu je. "Očekivano", istaknuo je Mario. Dodao je kako se osjeća malo tužno, no ne zato što se vraća u štalu. Komentirao je da ga Haris vidi kao konkurenciju jer jedino u čemu je on dobar su snaga i spretnost, no znanje mu je slaba točka.