Manja iz 'Farme' otkrila kako provodi prve dane sa sinčićem: 'Gledamo Ljubav je na selu'

Nakon što je podijelila sretnu vijest da je na svijet stigao njezin dječak, simpatična i upečatljiva kandidatkinja 'Farme' , Manja Šernek , pokazala je kako izgledaju njihovi prvi zajednički dani kod kuće.

Na svom Instagram storyju podijelila je presladak prizor na kojem maleni sinčić svojom sićušnom rukom drži njezin prst, a uz fotku je dodala kratku i jasnu poruku koja je mnoge nasmijala: "Gledamo Ljubav je na selu".

Čini se da novopečena mama i njezin sinčić već imaju svoju omiljenu TV rutinu, pa maleni od prvih dana uživa u poznatom domaćem formatu uz svoju mamu.