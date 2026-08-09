Manja iz 'Farme' otkrila kako provodi prve dane sa sinčićem: 'Gledamo Ljubav je na selu'

Nakon što je podijelila sretnu vijest da je na svijet stigao njezin dječak, simpatična i upečatljiva kandidatkinja 'Farme', Manja Šernek, pokazala je kako izgledaju njihovi prvi zajednički dani kod kuće.
Reality tradicija se nastavlja pred malim ekranom
Na svom Instagram storyju podijelila je presladak prizor na kojem maleni sinčić svojom sićušnom rukom drži njezin prst, a uz fotku je dodala kratku i jasnu poruku koja je mnoge nasmijala: "Gledamo Ljubav je na selu".
Čini se da novopečena mama i njezin sinčić već imaju svoju omiljenu TV rutinu, pa maleni od prvih dana uživa u poznatom domaćem formatu uz svoju mamu.
Podsjetimo...
Gledatelji u Hrvatskoj zavoljeli su Manju u Farmi gdje je od prvog dana bila potpuno svoja. Bez glume i kalkulacija, svojim je zaraznim humorom, simpatičnim upadicama i autentičnošću unijela pravu vedrinu na imanje. Upravo su je ta iskrenost, prepoznatljivi šarm i borbenost dogurali jako daleko u natjecanju, pa ne čudi što publika i danas s zanimanjem prati svaki njezin korak u novoj, najvažnijoj ulozi.