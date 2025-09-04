Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Manja iz 'Farme' otkrilo tko je sve djelom neraskidivog prijateljstva iz 'Farme': 'Neki odnosi su prešli granice showa'

Manja iz 'Farme' otkrila je s kime je i dalje u kontaktu

RTL.hr
04.09.2025 18:00

Manja Šernek, 26-godišnja influencerica iz Portoroža, nakon ispadanja iz RTL-ovog showa 'Farma' za Net.hr je podijelila dojmove o boravku u showu, otkrila što joj je bilo najposebnije iskustvo, s kim je nastavila druženje i kakvi su joj planovi dalje.

"Ja sam osoba koja ne voli konflikte, pa ih nisam imala ni u showu. I ponosna sam na to! Najviše se čujem s Marijem i Nikolinom, a povremeno i s Manuelom. Neki odnosi su stvarno prešli granice showa i postali pravo prijateljstvo", naglasila je Manja, koja je u showu bila vrlo vedra i mnogi konflikti koji su se događali nju nisu doticali.

Manja, Farma
Manja, Farma FOTO: RTL

Otkrila je i kako je 'Farma' za nju bila vrlo zabavno iskustvo.

"Osjećam se kao da sam se upravo probudila iz najluđeg, ali i najljepšeg sna. Farma je bila nevjerojatno iskustvo – radili smo, smijali se, ponekad i plakali, ali svaka sekunda je vrijedila. Iskreno, rado bih sve ponovila, samo da opet osjetim tu energiju", rekla je. 

Danas, nakon izlaska iz showa, otkrila je kako je fokusirana na svog dečka, kao i psa.

Manja i Manuela u izolaciji, Farma
Manja i Manuela u izolaciji, Farma FOTO: RTL

"Trenutačno sam fokusirana na dečka, psa i rad u turizmu – što zna biti pravi maraton. Kad sezona završi, bacam se na ono što me najviše veseli – gaming, snimanje i stvaranje sadržaja. Ako se otvori prilika za film, kamera ili pozornicu, tu sam! Kamere i ja imamo jednu dugu, strastvenu vezu – i ne planiramo prekidati nikada", zaključila je. 

Propuštene epizode 'Farme' pogledajte na platformi Voyo.

farma manja
Farma

Rebecca i Mario za RTL.hr otkrili istinu o Nikolini: 'Nije bilo onako kako se pričalo'

Moglo bi te zanimati

Ekskluzivno! Rebecca i Mario iz 'Farme' u 'Spill The Tea': 'Ivan nas je razočarao, a Nikolina je kraljica!'

Nikolina iz 'Farme' otkrila kako danas gleda na klan: 'Bili smo kao prava obitelj...'

Nikolina i Mario postali su najbolji prijatelji nakon 'Farme': 'Ride or die'

Dario za RTL.hr otkrio tko je bio najbolji vođa na 'Farmi': 'Ma, on je bio legenda!'

Tko je ostao u 'Farmerskom klanu'? Pogledajte tko se i dalje viđa!

Darko podijelio atraktivne ljetne fotke, pa uputio podršku Rebecci: 'Farma ne bi bila ista bez tebe!'