Manja iz 'Farme' otkrilo tko je sve djelom neraskidivog prijateljstva iz 'Farme': 'Neki odnosi su prešli granice showa'

Manja iz 'Farme' otkrila je s kime je i dalje u kontaktu

Manja Šernek, 26-godišnja influencerica iz Portoroža, nakon ispadanja iz RTL-ovog showa 'Farma' za Net.hr je podijelila dojmove o boravku u showu, otkrila što joj je bilo najposebnije iskustvo, s kim je nastavila druženje i kakvi su joj planovi dalje. "Ja sam osoba koja ne voli konflikte, pa ih nisam imala ni u showu. I ponosna sam na to! Najviše se čujem s Marijem i Nikolinom, a povremeno i s Manuelom. Neki odnosi su stvarno prešli granice showa i postali pravo prijateljstvo", naglasila je Manja, koja je u showu bila vrlo vedra i mnogi konflikti koji su se događali nju nisu doticali.

Manja, Farma

Otkrila je i kako je 'Farma' za nju bila vrlo zabavno iskustvo. "Osjećam se kao da sam se upravo probudila iz najluđeg, ali i najljepšeg sna. Farma je bila nevjerojatno iskustvo – radili smo, smijali se, ponekad i plakali, ali svaka sekunda je vrijedila. Iskreno, rado bih sve ponovila, samo da opet osjetim tu energiju", rekla je. Danas, nakon izlaska iz showa, otkrila je kako je fokusirana na svog dečka, kao i psa.

Manja i Manuela u izolaciji, Farma