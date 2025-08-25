Manja iz 'Farme' šokirala novim izgledom: Promijenila boju kose!

Manja, bivša kandidatkinja 'Farme' , nakon napetog dvoboja s Manuelom napustila je imanje, no nije dugo čekala da iznenadi sve svoje pratitelje. Na Instagramu je pokazala potpuno novi imidž, obojila je kosu u crveno i oduševila fanove! Podsjetimo, Manja je iz 'Farme' otišla nakon emotivne arene protiv Manuele. "Teško je boriti se protiv osobe koja ti je postala bliska. Između mene i Manuele razvilo se lijepo prijateljstvo i bila sam sretna kad je pobijedila, iako je to za mene značilo poraz", priznala je u razgovoru za RTL.hr .

Na pitanje što će joj najviše nedostajati, otkrila je: "S 'Farme' će mi najviše nedostajati društvo, zajednički duh, životinjice i priroda." Dodala je i da je show doživjela kao mir nakon užurbanog života kod kuće: "Farma mi je predstavljala mir i težak rad, nešto što volim i što će mi nedostajati." Nakon izlaska, Manja se posvetila planovima s obitelji, uskoro će imati svoju mini farmu s kozicama i kokoškama, no ostavila je otvorena vrata i televiziji: "Na male ekrane se uvijek rado vraćam, tako da čekam neki prikladan novi projekt."

