Farma

Manja iz 'Farme' šokirala novim izgledom: Promijenila boju kose!

Nakon ispadanja iz showa i emotivnog oproštaja od Manuele, Manja je odlučila napraviti veliki zaokret, pogledajte kako izgleda sada!

RTL.hr
25.08.2025 14:00

Manja, bivša kandidatkinja 'Farme', nakon napetog dvoboja s Manuelom napustila je imanje, no nije dugo čekala da iznenadi sve svoje pratitelje. Na Instagramu je pokazala potpuno novi imidž, obojila je kosu u crveno i oduševila fanove! Podsjetimo, Manja je iz 'Farme' otišla nakon emotivne arene protiv Manuele. "Teško je boriti se protiv osobe koja ti je postala bliska. Između mene i Manuele razvilo se lijepo prijateljstvo i bila sam sretna kad je pobijedila, iako je to za mene značilo poraz", priznala je u razgovoru za RTL.hr.

Manja, Farma
Manja, Farma FOTO: Instagram

Na pitanje što će joj najviše nedostajati, otkrila je: "S 'Farme' će mi najviše nedostajati društvo, zajednički duh, životinjice i priroda." Dodala je i da je show doživjela kao mir nakon užurbanog života kod kuće: "Farma mi je predstavljala mir i težak rad, nešto što volim i što će mi nedostajati." Nakon izlaska, Manja se posvetila planovima s obitelji, uskoro će imati svoju mini farmu s kozicama i kokoškama, no ostavila je otvorena vrata i televiziji: "Na male ekrane se uvijek rado vraćam, tako da čekam neki prikladan novi projekt."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

manja farma
