Manja razočarana Manuelinim ponašanjem vođe: 'Brzo ćemo imati frku'

Manuela je rekla kandidatima da se moraju oko svega posavjetovati s njom jer je sada ona vođa plave obitelji. Darko ju je pitao može li on nakon sastanka otići na WC, a isto pitanje je imala i Manja. "Samo sam čekala kad će me pitati ovako nešto. Naravno da mogu otići na WC bez pitanja. Kakva su to uopće i razmišljanja", komentirala je Manuela.