Manja za RTL.hr o ispadanju s 'Farme': 'Ne sudim nikome jer mi je mir najvažniji'

Manja je napustila 'Farmu', a za RTL.hr otkrila kako se osjeća

Manja je nakon duela na 'Farmi' s Manuelom izašla kao gubitnica te je napustila imanje. Za RTL.hr je otkrila kako se osjeća, je li ju itko razočarao te koji su joj daljnji planovi.

Kako ti je bilo boriti se protiv Manuele?

Teško je boriti se protiv osobe koja ti je postala bliska. Između mene i Manuele razvilo se lijepo prijateljstvo i bila sam sretna kad je pobijedila iako je to za mene značilo poraz.

Što će ti najviše nedostajati s Farme'?

S 'Farme' će mi najviše nedostajati društvo, zajednički duh, životinjice i priroda. Kod kuće imam prilično hektičan život, zato mi je Farma predstavljala mir i težak rad – nešto što volim i što će mi nedostajati nakon izlaska iz showa.

icon-expand Manja, Farma FOTO: RTL

Kad pogledaš unatrag, postoji li neki trenutak ili odluka koju bi sada promijenila?

Kad pogledam unatrag, definitivno bih voljela da sam i ja 'zamislila' koju glavu u areni i možda na taj način pobijedila.

Mnogi su te zapamtili po pozitivnoj energiji i humoru, jesi li to bila uvijek iskreno ti, ili si nekad igrala i ulogu'?

Humor i pozitivu nosim u sebi, ne mogu bez toga, ali naravno, ponekad sam morala izaći iz svog karaktera i prilagoditi se drugima, što u stvarnom životu rijetko radim jer sam jako svoja osoba.

Je li te itko baš jako razočarao?

Da bih bila razočarana, morala bih imati očekivanja – a nisam ih imala. Živjela sam iz dana u dan i prilagođavala se trenutnim situacijama. Ne sudim nikome jer mi je moj osobni mir najvažnija stvar u životu.

icon-expand Manja, Farma FOTO: RTL

Tko je tvoj favorit za pobjedu?

Moj favorit za pobjedu je Manuela, naravno da želim da moja prijateljica pobijedi. Ali najviše zaslužuje pobjedu Ivan, koji je bio naš drugi mentor na farmi.

Je li se na Farmi' dogodilo nešto što gledatelji možda nisu mogli vidjeti, a tebi je bilo posebno važno ili emotivno?

Prijateljstva koja su se stvorila prava su i traju i danas. To se možda nije toliko vidjelo, ali na Farmi sam imala odličan odnos s Marijom i Nikolinom! I danas smo dobre prijateljice.

Kakvi su tvoji planovi nakon Farme', hoćemo li te opet gledati na malim ekranima?