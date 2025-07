Manuela i Goran idu u arenu: 'To ti je možda zadnji put da si na Farmi'

"Kad se ide u izolaciju, nije lako. I unutra je odvratno. To ti je možda zadnji put da si na 'Farmi'", rekla je Manuela, svjesna što ih čeka.

Iako su do jučer dijelili prostor, odnos između dvoje farmera nikad nije bio idiličan. "Ja to samo kažem Goranu da želim ići kući, a zapravo ga želim vidjeti zgaženog u areni", otkrila je Manuela. Njezin put do dvoboja nije bio lagan: "Put je bio trnovit, ali nije gotov. Moj put se nastavlja."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!