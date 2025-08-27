Manuela i Kiki u žestokom sukobu: 'Ja mogu gurati Darija, kao što ti guraš Nikolinu, Darka i Ivana!'

Nakon što su Manja i Manuela upozorile Kikija i Anđelu da se informacije ne smiju širiti prema finalistima, izbila je žustra rasprava. Manja je otvoreno optužila Kiku za lobiranje, a situacija je eskalirala kada je Manuela ušla u raspravu s njim. "Nema nikakvog lobiranja. Nema nikakve šanse", branio se Kiki, no Manuela nije popuštala: "Ja mogu gurati Darija, kao što ti guraš Nikolinu, Darka i Ivana!" Manuela je u razgovoru istaknula kako se osjeća potpuno ignorirano: "Ne poštuje me Kiki nimalo, što me naravno ne dotiče ni najmanje", rekla je povratnica.

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.