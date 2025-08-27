Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Manuela i Kiki u žestokom sukobu: 'Ja mogu gurati Darija, kao što ti guraš Nikolinu, Darka i Ivana!'

Drama među povratnicima ne staje!

RTL.hr
27.08.2025 21:00

Nakon što su Manja i Manuela upozorile Kikija i Anđelu da se informacije ne smiju širiti prema finalistima, izbila je žustra rasprava. Manja je otvoreno optužila Kiku za lobiranje, a situacija je eskalirala kada je Manuela ušla u raspravu s njim. "Nema nikakvog lobiranja. Nema nikakve šanse", branio se Kiki, no Manuela nije popuštala: "Ja mogu gurati Darija, kao što ti guraš Nikolinu, Darka i Ivana!" Manuela je u razgovoru istaknula kako se osjeća potpuno ignorirano: "Ne poštuje me Kiki nimalo, što me naravno ne dotiče ni najmanje", rekla je povratnica. 

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

manuela kiki farma
Farma

Kako će Ivan na 'Farmi' iskoristiti svoju tajnu prednost?

Moglo bi te zanimati

Tenzije rastu, a povratnici donose presudnu odluku o finalistima 'Farme: 'Ne možeš ovdje nikome vjerovati!'

Marinko za RTL.hr otkrio da je razočaran pred sam kraj: 'Trebali su zavrnuti rukave i pokazati tko su'

Ivan slomio konkurenciju i postao šampion Farmerskih igara: Pogledajte što je osvojio kao tajnu nagradu!

Napet obračun u 'Farmerskim igrama': Darko srušio Nikolininu dominaciju, Dario razočarao!

Urnebes na 'Farmi'! Pogledajte kako su povratnici odradili prvu igru

Povratnici dobili novu priliku za dokazivanje: 'Misle da su došli odmarati'