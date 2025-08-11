Emisije
Farma

Manuela iz 'Farme' dobila lavinu podrške od gledatelja: 'Ti si carica'

Tri arene, tri pobjede i poruke podrške, Manuela je od podcijenjene igračice postala miljenica publike

RTL.hr
11.08.2025 18:00

Na 'Farmi' se rijetko dogodi da jedan kandidat iz tjedna u tjedan diže toliku prašinu i istovremeno osvaja simpatije gledatelja, ali Manuela je to uspjela.  Do sada je imala tri dvoboja i sva tri puta izašla kao pobjednica. Izbacila je Harisa, Gorana i Manju. Bez saveza i bez zakulisnih igara, Manuela igra sama i dokazuje da može parirati svima, unatoč stalnim sumnjama drugih. 

Publika to prepoznaje i nagrađuje porukama podrške koje se gomilaju na društvenim mrežama: "Teško će ti biti među ovima hijenama, ali nema veze kako će završiti, ti si naš pobjednik!", poručuje jedna gledateljica. "Bravo moja Slavonko, nemoj se udruživati s tim licemjerima i lijenčinama!", dodaje druga. "Carica!!", "Prava si i dobra djevojka, pravedna u srcu i duši", "Prava si ratnica... uvijek svoja... čestitke i sretno!", samo su neki od komentara koji potvrđuju da je Manuela jedna od favoritkinja. 

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

