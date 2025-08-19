Manuela odabrala protivnicu za arenu, izazvala vođu klana u direktan obračun!

Na 'Farmi' se ponovno tresla kuća kad je došlo vrijeme za odabir duelista. Klan je, očekivano, prst opet uperio prema Manueli, ovo će joj biti četvrta arena. Poznata po svojoj solo igri, neuništivom duhu, humoru i pobjedama u izazovima, Manuela je sada dobila priliku sama odabrati svog protivnika.

Bez puno oklijevanja, odlučila je izazvati upravo vođu klana Nikolinu. Dario je poslao jasnu poruku: "Tako je, Manuela, biraj najjače. Uđi u finale kao pravi čovjek, a ne kao oni što bacaju najslabije da ne bi ispali. Nije nitko osim Ivana zaslužio finale." Samoj Manueli poručio je da bude borac i zasluži svoje mjesto u završnici. Nikolina, pak, ne skriva svoje misli: "Puno puta smo se htjeli riješiti Manuele. Samo da mene ne pobijedi i bit će sve okej."

