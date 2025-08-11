Emisije
Farma

Manuela opet blista: 'Sad sam stvarno šefica!' Vodi obitelj čvrstom rukom

Uz Daria i Davora kao svoje vjerne tjelohranitelje, Manuela zrači samopouzdanjem i preuzima stvari u svoje ruke

RTL.hr
11.08.2025 22:00

Nakon što je trima pobjedama u areni pokazala snagu i izdržljivost, Manuela je zasjela na mjesto vođe s potpuno novom energijom. I to se odmah osjetilo na imanju. "Sad sam stvarno šefica," izjavila je bez zadrške, preuzimajući kontrolu nad svakim kutkom imanja. Bez puno okolišanja započela je s podjelom zadataka.

Manuela, Farma
Manuela, Farma FOTO: RTL

Posebno je pohvalila Daria i Davora, koje je s osmijehom prozvala svojim 'dobermanima', dvojcem koji joj vjerno pomaže u provedbi svega što zamisli. Njihova posljednja akcija? Uređenje nastambe za svinje. Nakon svega što je prošla, statusa sluškinje, borbi u areni, izazova s klanovima, Manuela je došla do izražaja u punom sjaju. 

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FARME':

manuela vođa farma
