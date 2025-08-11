Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Manuela po treći put postala vođa: 'Ekipa, to je to!'

Manja je održala svoje obećanje i predala palicu Manueli, a ona je odmah pokazala zube!

RTL.hr
11.08.2025 20:45

Odlazak iz arene za Manju nije značio i kraj utjecaja na 'Farmi'. Svoju posljednju odluku donijela je s osmijehom, za novu vođu postavila je svoju blisku prijateljicu Manuelu, i time održala obećanje koje su dale jedna drugoj. "E sad kad sam ja vođa, sad ćemo drukčije! Nema više ljenčarenja, prigovaranja, ogovaranja, spletkarenja. Ekipa, to je to." poručila je samouvjereno svima na okupljanju.

Hoće li farmere probuditi ova nova energija ili će netko pokušati sabotirati novu šeficu? U svakom slučaju, Manuelino vodstvo neće biti dosadno.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

manuela farma
Farma

Nove sluge na 'Farmi'! Mario kuje tajne planove, Rebecca poručuje: 'Bit ću sluškinja kako mi se hoće'

Farma

'Ti si najbolje odgojen muškarac na Farmi': Pogledajte tko je dobio ovu pohvalu u Manjinoj oproštajnoj poruci!

Moglo bi te zanimati

Novi vođa i nove sluge! Nikolina i Mario otišli u štalu: 'Presretni smo jer smo skupa, super nam je'

Tko je vaš favorit za pobjedu na 'Farmi'? Odaberite omiljenog kandidata u velikoj anketi!

Jeste li probali ovu zaboravljenu slasticu? Djevojke s 'Farme' kuhaju nostalgični hit iz djetinjstva!

'Ovo izgleda tako komplicirano!' Kandidati na novom izazovu - mogu li isplesti tradicionalni međimurski ceker?

'Nikolina je vidno uznemirena!' Davor imenovao nove sluge i izazvao nezadovoljstvo u vlastitom klanu

Tiranija se nastavlja? Jelena izabrala Davora za vođu, a svoj klan poslala prema areni!