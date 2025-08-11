Manuela po treći put postala vođa: 'Ekipa, to je to!'

Odlazak iz arene za Manju nije značio i kraj utjecaja na 'Farmi'. Svoju posljednju odluku donijela je s osmijehom, za novu vođu postavila je svoju blisku prijateljicu Manuelu, i time održala obećanje koje su dale jedna drugoj. "E sad kad sam ja vođa, sad ćemo drukčije! Nema više ljenčarenja, prigovaranja, ogovaranja, spletkarenja. Ekipa, to je to." poručila je samouvjereno svima na okupljanju.

Hoće li farmere probuditi ova nova energija ili će netko pokušati sabotirati novu šeficu? U svakom slučaju, Manuelino vodstvo neće biti dosadno.

