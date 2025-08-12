Emisije
Farma

Manuela pokušala biti vođa, a dočekao ju je samo - podsmijeh

Stvara li Manuela red ili samo još veću zbrku na imanju? Obitelj je ne shvaća ozbiljno, a ona planira drastične mjere

RTL.hr
12.08.2025 21:00

Nakon što je ponovno zasjela na poziciju vođe, Manuela je odlučila obići farmere i provjeriti kako stoje sa zadacima. No umjesto ozbiljnosti dočekala ju je podrugljivost i nepoštivanje autoriteta. "Kao da jedva čekaju da ja dođem pa da krenu prsnit u smijeh!", komentirala je ogorčeno. U direktnom razgovoru s Darkom, Manuela nije skrivala frustraciju: "Aha, znači ti se oglušavaš na naredbu?"

Manuela, Farma
Manuela, Farma FOTO: RTL

Dora nije ostala tiha: "Stvaraš nervozu gdje ne treba." Na rubu živaca, Manuela zaključuje: "Dosta je meni bilo ovoga. Ne vrijedi ni lijepo, ni milom, ni silom. Moraju se uvesti neke drastične mjere!"

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

