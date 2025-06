Manuela prolila suze pa se s Iman borila za imunitet: 'Očito tek sad shvaćam kakve se igre igraju ovdje'

Haris je sretan u štali, u ulozi sluge - i sa životinjama počinje dan. S druge strane, u kući Nikolina, Doroteja, Manja i Jelena komentiraju kako je cura više nego dečkiju na 'Farmi'. "Koliko ih još moramo deportirati?", zapitala se Doroteja. "Nemamo taktiku, no razgovaramo što i kako, moramo se držati zajedno", dodala je Nikolina.

Ivan R. je dotad organizirao rad na tjednom zadatku. "Puno je uljudniji, opušteniji vođa, normalno priča s nama", pohvalio je Ivan M imenjaka i njegovo vodstvo. "Doručak je kakav je, ali bitno da je tu. Bolje išta nego ništa", poručio je uskoro vođa o doručku. "Meni čak ok miriše, ja sam ga sinoć jeo i nije mi ništa bilo", nadovezao se Mario. Ipak, Dejan je imao niz kritika. Neki su odustali od doručka, ostali su jeli - "bolje išta nego ništa".

Nervoza vlada među kandidatima i jer ručka kasni. Vođa obitelji Ivan R došao je u štalu da izradi i prenese nezadovoljstvo članova obitelji. "Svi jedemo istu hranu, nismo se žalili. Velika obitelj izigrava cirkus", komentirao je Patrik. "On samo dođe kad treba nešto reći, izgubljen je, on nije vođa, samo prenosi", ocijenila je vođu Iman.

Uslijedilo je glasanje za borbu za imunitet. Rebecca je dala glas Patriku, što ga je oduševilo. Smatra da mu je prava prijateljica. Većina djevojaka je, pak, glas dala Manueli. "Ženska solidarnost", objasnila je Doroteja. Prva je priliku za borbu osvojila Manuela, a potom je uslijedio i odabir Iman. "Nisu svi zadovoljni što moraju glasati za mene, ali nema veze. Kompletno očekivano", komentirala je Iman svoj plasman za borbu za imunitet. "Koji su to jazavci. Razočaran sam i ljut što moji 'prijatelji' Dejan i Ivan me se nisu ni sjetili", otkrio je Patrik.

Napeta situacija u štali je kulminirala kada se Manuela zbog svega rasplakala. "Počinje me Iman nervirati, toliko me nervira s teorijama zavjere. Uopće ne znam kako to sve podnosim. Valjda sam sad pukla. Očito tek sad shvaćam kakve se igre igraju ovdje i nekako mislim da ću ostati svoja. Ne želim igrati takvu igru", zaključila je Manuela.

Djevojke su se uskoro borile za imunitet u zanimljivoj igri nazvanoj 'Kokošje nogice'. Pobjedu je izvojevala brža i spretnija Iman. "Jako mi je drago što sam dobila imunitet, ne zbog imuniteta, nego