Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Manuela u arenu stigla s pravdom u ruci: 'Borim se za slobodu izražavanja'

Manuela je odlučila odložiti svoje prepoznatljive roze čizme i u arenu ući u sportskom izdanju, a poruka koju je poslala jasno pokazuje da se ne bori samo za pobjedu

RTL.hr
20.08.2025 21:00

Prije početka dvoboja u areni, Manuela je privukla pažnju odlukom da ne nosi svoje poznate roze čizmice. Umjesto njih, obukla je sportsku odjeću, a u ruke ponijela čizmu na štapu s natpisom 'pravda'. "Meni cipelica ne određuje moć. Moje prezime je Pravda i ja se borim za pravdu. Ne borim se protiv Nikoline, borim se za slobodu izražavanja mišljenja. Borim se za one koji još uvijek imaju što za reći, a dosad se nisu usudili", poručila je pred početak borbe.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

manuela arena nikolina farma duel
Farma

'Osjećam se moćno i sigurno'! Manuela spremna za arenu, a Nikolina poručuje: 'Bilo bi glupo da izgubim od nje'

Moglo bi te zanimati

Rebecca u svom neustrašivom izdanju: 'Slomit ću se do kraja, ali ću ga završiti!'

Tko je prvi finalist Farme? Dok ostali kalkuliraju, jednom će se kandidatu osmjehnuti sreća!

Darkova majka otkrila njegovu tajnu na 'Farmi': 'Žene se same lijepe za njega!'

Mario pobijedio Rebeccu i otišao u šumu, u kući anarhija: 'Oni mene jednostavno ne poštuju'

Borba je sve žustrija! Jedna kandidatkinja napustila 'Farmu': 'Dala sam sve od sebe'

'Kad bi samo znala...'! Mario završava zagonetku, a ostalima ne otkriva ništa: 'Brinut ću se za svoja leđa'