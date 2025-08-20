Manuela u arenu stigla s pravdom u ruci: 'Borim se za slobodu izražavanja'

Prije početka dvoboja u areni, Manuela je privukla pažnju odlukom da ne nosi svoje poznate roze čizmice. Umjesto njih, obukla je sportsku odjeću, a u ruke ponijela čizmu na štapu s natpisom 'pravda'. "Meni cipelica ne određuje moć. Moje prezime je Pravda i ja se borim za pravdu. Ne borim se protiv Nikoline, borim se za slobodu izražavanja mišljenja. Borim se za one koji još uvijek imaju što za reći, a dosad se nisu usudili", poručila je pred početak borbe.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!