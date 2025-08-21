Manuela za RTL.hr nakon ispadanja s 'Farme': 'Preponosna sam na sebe, ispala sam jer sam odabrala jačeg'

Manuela Pravda, koju su gledatelji prepoznali kao iskrenu, vedru i uvijek pozitivnu kandidatkinju, oprostila se od 'Farme' . Iako je natjecanje završila tik pred kraj, priznaje da je ponosna na sebe i na sve što je prošla. "Preponosna sam na sebe, dokle sam dogurala, to sigurno. Sama sam sebi zacrtala neke stvari i željela riješiti situaciju s maticom. Svjesna sam što to znači, odabrala sam jačeg protivnika. Koliko mi je žao što sam ispala pred sami kraj, toliko i nije jer me pobijedila bolja", rekla je Manuela .

Iako je iza sebe ostavila brojne izazove i teške trenutke, tvrdi da najviše pamti sretne uspomene: "Kad se sjetim svega, više pamtim sretne trenutke, radovali smo se sitnicama, hrani nakon puno vremena, zajedničkom pjevanju, večerima kad bismo sve odradili. To su bile naše male pobjede." Za sebe kaže da je na 'Farmi' uvijek bila svoja, bez strategija i kalkulacija: "Mislim da sam kroz cijelu 'Farmu' koračala s velikom pozitivom i zbog toga su me ljudi voljeli. Dobila sam komentare da sam 'duša obitelji' i to mi je posebno drago." Otkrila je i koga vidi kao zaslužne finaliste: " Mario definitivno zaslužuje finale, isto tako i Nikolina, a i Doroteja. Dora i Mario su ljudi bez iskustva sa selom i životom na farmi, a opet su sve usvojili i prilagodili se. Takvi ljudi zaslužuju daleko dogurati."

Iako je priznala da joj je na trenutke nedostajao život izvan showa, naglašava kako je iskustvo na 'Farmi' bilo neprocjenjivo: "To je nezaboravno iskustvo, pozitivno i prekrasno. Otkrila sam sebe, proširila vidike i naučila puno o ljudima. Svaka osoba bi trebala probati nešto slično." Na kraju ističe kako vjeruje da će njeni biti ponosna na nju: "Ja sam sebi postavila da ću izdržati mjesec dana, maksimalno. A došla sam do samog kraja. Kad to javim, znam da će biti ponosni, kao što sam i ja ponosna na sebe."

