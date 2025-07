Manuela za RTL.hr o Davorovoj izdaji i taktikama kandidata: 'Gorim od razočaranja, mislila sam da je hrabri vitez'

Davor vas je zvao u klan, imali ste povjerenja u njega, a onda je glasovao za vas za drugog duelista. Koliko vas je to iznenadilo i pogodilo? Je li vas zbunila njegova "igra"?

Jeste li razočarani što ste drugi duelist?

To što sam drugi duelist nije mi neko iznenađenje niti razočaranje, budući da sam ja to sve očekivala,, samo je bilo pitanje kada opet. Kako sam već rekla, više me pogodilo tko me šalje u borbu...