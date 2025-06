Manuela za RTL.hr o pobjedi i odnosima na 'Farmi': 'Bude me sramota što sam tu s nekim ljudima'

Što se mene tiče, ja više nemam što tražiti na Farmi, ja sam svoje granice testirala i ne želim ići dalje od toga. Kad pogledam koliko su ljudi spremni ići daleko zbog svojih ciljeva, bude me sramota što sam uopće ovdje među njima. Ne možeš se ulizivati, ne možeš lagati i ne možeš ne imati vlastito mišljenje. Jednostavno ne možeš. Svuda oko sebe vidim upravo to i ovaj osjećaj koji me ovdje prati da sam sama, jednostavno mi stvara prevelik pritisak. U normalnim okolnostima vani, znala bih se izboriti s time, ali ove izvanvanredne me vode u samo jedno - napuštanje imanja.