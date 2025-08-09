Manuela za RTL.hr o pobjedi i solo igri: 'Moj je cilj napasti glavnu, a to je - Nikolina'

icon-close

Manuela je ponovno pobijedila u areni, a ovoga puta je izbacila prijateljicu Manju. U 'Farmi' se istaknula kao jak solo igrač, a mnogi u njoj vide i favorita za pobjedu. Manuela je za RTL.hr otkrila kakvo je sada stanje na 'Farmi' te kako se osjeća s obzirom na sve novonastale situacije.

Iza tebe su neki od najnapetijih dvoboja ove sezone. Kako si se psihički i fizički pripremala za arene, i postoji li neki trik koji ti pomaže da ostaneš hladne glave?

Znala sam kada odaberem ovaj put da će to biti težak put, uvijek bude. Ali, ja nisam mogla odabrati drugačije jer ovo sam ja. Svaki dobiveni kamenčić, svaka kritika, koliko god bila neutemeljena i banalna, pogađa, baš kad ne treba, ljudi smo, ali isto tako znam da ne trebam reagirati na to, da izbjegnem rasipanje energije tamo gdje ne treba i da ju trebam usmjeriti opet na sebe. Ako svu energiju koja je usmjerena protiv vas preusmjerite u svoju korist, neminovno je da stvarate. I tamo gdje su misli, tamo ćete i stvoriti. Vjerojatno je to ono što me održalo toliko i što mi je pomoglo da ostanem smirena onda kada treba.

Gledatelji su zapamtili tvoju izjavu da "pravda uvijek pobjeđuje". Imaš li osjećaj da si svojim igrama uspjela vratiti neku ravnotežu na Farmu'? Protiv koga si najviše željela "razbiti nepravdu"?

Pravda uvijek pobjeđuje. Ovu izjavu potpisujem. Čak i kad ne pobjeđujete potrudite se da vam zapamte ime. I to mi je baš vrh izjava. Morate znati da to vrijedi čak i kad mislite da se borite za pravu stvar, a ponekad gubite. Niste vi izgubili zato što je pobijedila nepravda, nego jer niste iskreni sami sa sobom i naravno da se dogodi neželjeno. Nema drugog, ne postoje drugi. Postojite sami vi. I s njim vodite prave borbe. Samim time koliko su me se puta pokušali riješiti s 'Farme' mi govori koliko sam kamen spoticanja, koliko dotičem energetski, koliko smetam, i ne, to nema veze s igrama, toga ima svuda oko nas. Ljudi ne vole istinu ili ju barem teško prihvaćaju. Ljudi su ispadali, ni krivi ni dužni, ljudi koji su se zalagali, koji su bili skroz okej, ali nisu se uklapali, nisu bili dovoljno jaki da se odupru i svi znamo kako su završili. Sve to jer je postojala dovoljno velika skupina kojom je upravljala Nikolina. Jednom kad riješite maticu, u ovom slučaju Nikolinu, pčelice su izgubljene, oslabljene i imate nekakve šanse, a to je bio moj cilj. Napasti glavnoga. Sama. Prva. Jer to horoskopski Ovan radi, uvijek ide prvi u svemu!

icon-expand Manuela, Farma FOTO: RTL

Rebecca ti očito nije među favoritima. Jesi li se nadala nekom smirivanju tenzija ili je to rivalstvo nepovratno otišlo predaleko?

Zaista si pokušala dati šansu toj djevojci, ali ona me jednostavno nije željela blizu. Iz kojeg razloga ne znam, ali da sad mogu vratiti vrijeme, ne bih se ni trudila davati joj je. Bila bih tri puta gora.

Tvoja bliskost s Manjom dirnula je mnoge gledatelje. Koliko ti je teško bilo suočiti se s njom u areni i misliš li da vam je to dodatno učvrstilo prijateljstvo?

Manja je meni kao moja mlađa sestrica, svađamo se, volimo se, mirimo se, ali stalno smo nekako povezane. Kad se sjetim koliko sam vikala na nju...ali, nadam se da ona zna koliko je to bilo nevino i nikad iz neke zlobe. Bože sačuvaj. Znate vi, koliko je teško izlaziti u borbe protiv nekoga s kim ste zaista okej? Tko vam se nije zamjerio? Dok postoje ljudi koje zaista želite izbaciti? Jako teško. Jako. Samo probajte zamisliti da svako malo vi morate ići protiv svog srca, bez obzira na to koliko se kratko ili dugo znate, ljudi si kliknu ili ne. Staviti razum na prvo mjesto i onda još biti snažan jer to moraš. Ljudi moji, ovo nije uopće šala.

Mnogi te smatraju jednim od najjačih solo igrača na Farmi'. Osjećaš li se ponekad usamljeno u toj poziciji ili ti to zapravo daje dodatnu snagu?

To što sam odabrala solo put me učinilo takvom. Kao što sam rekla, da biste sačuvali sebe, svoju energiju, vi morate biti usamljena osoba. Uvijek su lavovi i vukovi išli sami, oni ne sudjeluju u "cirkusu", a uglavnom sami biraju svoj kraj, kao i život. Nešto slično se događa i meni ovdje. Nije lagano, ali ja tako biram.

icon-expand Manja i Manuela u izolaciji, Farma FOTO: RTL

Što si naučila o sebi u ovoj igri i imaš li osjećaj da te Farma' promijenila, ne samo kao natjecateljicu, već i kao osobu?