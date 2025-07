Manuela za RTL.hr o taktici protiv Gorana: 'Riješit ću ga se, nitko meni neće zaklanjati pogled prema suncu'

icon-close

Manuela se za RTL.hr osvrnula na to što je odabrana kao drugi duelist te je komentirala Gorana s kojim će se boriti u areni.

Jeste li razočarani porazom vaše obitelji u tjednom zadatku i odabirom vas kao drugog duelista?

Baš mi je žao što smo izgubili u tjednom zadatku, dečki su stvarno uložili puno truda, bilo im je stalo da se sve odradi na vrijeme i da bude sve dobro, ali srećica nije bila na našoj strani. Kao ni to da izbjegnem svoje izglasavanje. Idemo opet izolacija. Borba. I "rješavanje" Gorana. Jer nitko meni neće zaklanjati pogled prema suncu!

icon-expand Manuela, Farma FOTO: RTL

Osmislili ste taktiku pred Goranom i glumite da želite kući. Mislite li da vam to može upaliti i da on vjeruje u to?

Goran je muškarac, vjerojatno i vrlo sposoban. Kao žena, sad, imam samo jednu opciju, praviti se da sam slabija nego što jesam. Žene, inače ovo nemojte raditi doma hahaha, ali ja ovdje pokušavam ostati još barem malo, tako da ću se poslužiti malim lažima tek toliko da ga razoružam, da ga opustim, smanjim pritisak i da ga iznenadim kad to najmanje očekuje.

icon-expand Goran, Farma FOTO: RTL

Davor je stao na vašu stranu i komentirao da neki Goranovi potezi prema vama nisu u redu. Je li vas to ugodno iznenadilo i potaknulo da mu date novu šansu nakon njegove prijašnje izdaje?

Davor me iznenadio svojom podrškom i iako od njega više ne očekujem ništa dobro, makar mi pokazuje da se kaje, da mu je žao zbog svega, ali još će se on puno morati iskupljivati na ovaj ili onaj način. Malo ga moram još uvijek pržiti heh, nek vidi kako je to.

Mario vam je dao podršku i potaknuo vas na borbu. Je li to bilo neočekivano za vas?

S obzirom da mi se Mario u zadnje vrijeme baš ono srozao u očima iznenadilo me što me gura naprijed, Mislim, znam ja zbog čega, i koja je njegova taktika, ali realno, znam ja da mene Mario obožava, i to ne skriva od prvog dana hahaha. Kralj.

icon-expand Manuela i Mario, Farma FOTO: RTL

