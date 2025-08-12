Manuela za RTL.hr o tome da je solo igračica 'Farme': 'Koliko puta su me se htjeli riješiti - i to mi govori koliko sam kamen spoticanja'

icon-close

Manuela je na 'Farmi' pobijedila u čak tri duela, a otpočetka se držala onoga u što je vjerovala - da će kroz solo igru nešto postići. I to svakako jest. Za RTL.hr je otkrila zašto se na to sve odlučila. "Znala sam kada odaberem ovaj put da će to biti težak put, uvijek bude. Ali, ja nisam mogla odabrati drugačije jer ovo sam ja. Svaki dobiveni kamenčić, svaka kritika, koliko god bila neutemeljena i banalna, pogađa, baš kad ne treba, ljudi smo, ali isto tako znam da ne trebam reagirati na to, da izbjegnem rasipanje energije tamo gdje ne treba i da ju trebam usmjeriti opet na sebe. Ako svu energiju koja je usmjerena protiv vas preusmjerite u svoju korist, neminovno je da stvarate. I tamo gdje su misli, tamo ćete i stvoriti. Vjerojatno je to ono što me održalo toliko i što mi je pomoglo da ostanem smirena onda kada treba", rekla je.

icon-expand Manuela, Farma FOTO: RTL

Komentirala je i činjenicu da nekim kandidatima nije najomiljenija. "Pravda uvijek pobjeđuje. Ovu izjavu potpisujem. Čak i kad ne pobjeđujete potrudite se da vam zapamte ime. I to mi je baš vrh izjava. Morate znati da to vrijedi čak i kad mislite da se borite za pravu stvar, a ponekad gubite. Niste vi izgubili zato što je pobijedila nepravda, nego jer niste iskreni sami sa sobom i naravno da se dogodi neželjeno. Nema drugog, ne postoje drugi. Postojite sami vi. I s njim vodite prave borbe. Samim time koliko su me se puta pokušali riješiti s 'Farme' mi govori koliko sam kamen spoticanja, koliko dotičem energetski, koliko smetam, i ne, to nema veze s igrama, toga ima svuda oko nas. Ljudi ne vole istinu ili ju barem teško prihvaćaju", naglasila je.

icon-expand Manuela i Manja, Farma FOTO: RTL