Manuela za RTL.hr o tome da je solo igračica 'Farme': 'Koliko puta su me se htjeli riješiti - i to mi govori koliko sam kamen spoticanja'

Manuela je na 'Farmi' pobijedila u čak tri duela, a otpočetka se držala onoga u što je vjerovala - da će kroz solo igru nešto postići. I to svakako jest. Za RTL.hr je otkrila zašto se na to sve odlučila.
"Znala sam kada odaberem ovaj put da će to biti težak put, uvijek bude. Ali, ja nisam mogla odabrati drugačije jer ovo sam ja. Svaki dobiveni kamenčić, svaka kritika, koliko god bila neutemeljena i banalna, pogađa, baš kad ne treba, ljudi smo, ali isto tako znam da ne trebam reagirati na to, da izbjegnem rasipanje energije tamo gdje ne treba i da ju trebam usmjeriti opet na sebe. Ako svu energiju koja je usmjerena protiv vas preusmjerite u svoju korist, neminovno je da stvarate. I tamo gdje su misli, tamo ćete i stvoriti. Vjerojatno je to ono što me održalo toliko i što mi je pomoglo da ostanem smirena onda kada treba", rekla je.
Komentirala je i činjenicu da nekim kandidatima nije najomiljenija.
"Pravda uvijek pobjeđuje. Ovu izjavu potpisujem. Čak i kad ne pobjeđujete potrudite se da vam zapamte ime. I to mi je baš vrh izjava. Morate znati da to vrijedi čak i kad mislite da se borite za pravu stvar, a ponekad gubite. Niste vi izgubili zato što je pobijedila nepravda, nego jer niste iskreni sami sa sobom i naravno da se dogodi neželjeno. Nema drugog, ne postoje drugi. Postojite sami vi. I s njim vodite prave borbe. Samim time koliko su me se puta pokušali riješiti s 'Farme' mi govori koliko sam kamen spoticanja, koliko dotičem energetski, koliko smetam, i ne, to nema veze s igrama, toga ima svuda oko nas. Ljudi ne vole istinu ili ju barem teško prihvaćaju", naglasila je.
Otkrila je i kako je tako daleko dogurala jer se svima uspjela oduprijeti.
"Ljudi su ispadali, ni krivi ni dužni, ljudi koji su se zalagali, koji su bili skroz okej, ali nisu se uklapali, nisu bili dovoljno jaki da se odupru i svi znamo kako su završili. Sve to jer je postojala dovoljno velika skupina kojom je upravljala Nikolina. Jednom kad riješite maticu, u ovom slučaju Nikolinu, pčelice su izgubljene, oslabljene i imate nekakve šanse, a to je bio moj cilj. Napasti glavnoga. Sama. Prva. Jer to horoskopski Ovan radi, uvijek ide prvi u svemu", zaključila je.
