Marijev put na 'Farmi': Od špricanja štale parfemom i straha od krava do velikog finala

Mario je napravio ono što nitko nije očekivao – postao je prvi finalist ovogodišnje sezone 'Farme'! Još prije ulaska na 'Farmu' priznao je da je "gradski dečko" i da će mu fizički rad, kojim se nikad nije bavio, biti pravi izazov, pa je njegov prvi susret s kravom i mužnjom bio posebno zanimljiv. Dejan i Ivan odlučili su ga uputiti u proces – od pranja vimena do same mužnje. "Najodvratnije mi što krava kad izvrši nuždu, legne u izmet, ako ga mi u međuvremenu ne očistimo", rekao je Mario, ne skrivajući gađenje. Iako je istaknuo da će zadatak odraditi, jasno je poručio: "To mlijeko svakako ne pijem niti u vanjskom svijetu, intolerantan sam na laktozu tako da sretno svima koji piju."

Rad na imanju pokazao se izazovnim i u drugim zadacima, a neki su mu zamjerali neupućenost u farmerske aktivnosti. Mario se mučio i s korištenjem alata – macolom je pokušavao zabiti drvo u zemlju, dok mu je Rebecca objašnjavala: "Moraš jako da se zabije unutra." No, ni to nije pomoglo. Pravdao se da mu jednostavno ne ide, a ni promjena ruke nije donijela uspjeh. Ivan M. je kroz šalu komentirao: "Kao da je malo dijete uzelo čekić pa pokušava s njim nešto napraviti, a ne može ga niti podignuti." Šok je uslijedio i kada je Mario doznao da će kao sluga spavati s kravama. "Zgrožen sam od nula do deset, sto", rekao je. Ni stanje u štali ga nije impresioniralo: "Toliko izmeta na ulazu, toliko tog neugodnog mirisa od krava. To je pakao, ali doslovno, to je pakao." Čak je koristio i parfem kako bi prikrio mirise u štali.

Ipak, unatoč početnom negodovanju, Mario se prilagodio životu na 'Farmi'. Naviknuo se na štalu i brigu o životinjama, pa sada ističe: "Sjedinio sam se s tom štalom, s tim kravama." Njegov ulazak u finale iznenadio je mnoge. Sve je počelo pobjedom u dva duela slugu, ali ključni trenutak dolazi kad rješava sve puteve zagonetke iz staje i pronalazi skriveni papirić. Na njemu stoje jasna pravila: "Kad me jednom iskoristiš, ostajem zauvijek tvoja. Možeš me nekome pokloniti. Vrijedim samo za onoga tko me posjeduje. Zato je najmudrije da moja lokacija ostane skrivena od svih." Ovaj papirić automatski mu osigurava ulazak u finalni tjedan, a Mario teško pronalazi riječi: "Ne mogu još uvijek vjerovati... Ne mogu riječima opisati kako se osjećam. Uzbuđeno." Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

