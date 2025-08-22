Marinka dosad nismo vidjeli ovako ljutog! 'Vođa snosi svu odgovornost!'

Kandidati su zabušavali, a dolazak mentora pokušali su ublažiti šalom. Darko je na leđima donio vođu Darija, pravdajući se da mu nije dobro. Isprva se i Marinko uključio u šale, no kada je krenuo pregled zadatka, osmijeh mu je nestao s lica. "Ajmo mi kroz zadatak..." rekao je i ubrzo pokazao da je razočaran onim što vidi.

"Pogotovo sam alergičan na daske koje stoje, a čavao viri gore. Ako si vođa, snosiš svu odgovornost za sve ovo što sam ja trenutno zatekao. Posao mora ići, životinje moraju biti nahranjene, a tek poslije ide šala i ostalo. Ako što griješim, žao mi je, ali mi je još žalije što zadatak niste prošli." Kandidati su pokušali opravdati neuspjeh time da su im obitelji bile u posjeti pa nisu stigli raditi.

No, Darko je bio svjestan dojma koji su ostavili: "Najviše me brine što će ispasti da mu nismo pokazali poštovanje, a itekako ga poštujemo. Došao čovjek da vidi tjedni zadatak, ne zna jel ga sprdamo." Dario je pokušao smiriti situaciju obećanjem: "Riješit ćemo ovo u dva-tri dana." Ali Marinko nije popuštao: "Znam koliko posla vas čeka. Kad se sve završi i obavi, sjest ćemo, nije problem."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!