Farma

Marinko i Nikolina pozirali na setu 'Farme': Uz njih su i najbolji prijatelji

Nikolina Pišek i Marinko Vukobratović također uživaju na 'Farmi'

RTL.hr
25.08.2025 07:45

'Farma'je ušla u svoj finalni tjedan. Tko je pobjednik, otkrit će se kroz nekoliko epizoda. Mentor Marinko napokon će vidjeti tko je slušao, upijao i njegove savjete primijenio i u seoskom okruženju.

Ovo je itekako bila uzbudljiva sezona, koja će se pamtiti po karizmatičnim kandidatima, dominaciji jednog klana te prilagodbi kandidata na drugačiji način života.

Marinko i Nikolina, Farma
Marinko i Nikolina, Farma FOTO: RTL

Uz to sve morala se prilagoditi i voditeljica Nikolina Pišek, kojoj je ovaj projekt prirastao srcu.

Ona i Marinko obilježili su finalni tjedan i objavili zajedničku fotografiju na društvenim mrežama. 

Uz njih su i njihovi ljubimci, koji su također skakutali na imanju.

Finalni tjedan 'Farme' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u.

Doroteja za RTL.hr otkrila tko joj je favorit za pobjedu na 'Farmi': Odgovor će vas iznenaditi!

