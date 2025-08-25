Marinko i Nikolina pozirali na setu 'Farme': Uz njih su i najbolji prijatelji

'Farma'je ušla u svoj finalni tjedan. Tko je pobjednik, otkrit će se kroz nekoliko epizoda. Mentor Marinko napokon će vidjeti tko je slušao, upijao i njegove savjete primijenio i u seoskom okruženju.
Ovo je itekako bila uzbudljiva sezona, koja će se pamtiti po karizmatičnim kandidatima, dominaciji jednog klana te prilagodbi kandidata na drugačiji način života.
Uz to sve morala se prilagoditi i voditeljica Nikolina Pišek, kojoj je ovaj projekt prirastao srcu.
Ona i Marinko obilježili su finalni tjedan i objavili zajedničku fotografiju na društvenim mrežama.
Uz njih su i njihovi ljubimci, koji su također skakutali na imanju.
Finalni tjedan 'Farme' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u.