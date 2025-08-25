Marinko i Nikolina pozirali na setu 'Farme': Uz njih su i najbolji prijatelji

Ovo je itekako bila uzbudljiva sezona, koja će se pamtiti po karizmatičnim kandidatima, dominaciji jednog klana te prilagodbi kandidata na drugačiji način života.

'Farma' je ušla u svoj finalni tjedan. Tko je pobjednik, otkrit će se kroz nekoliko epizoda. Mentor Marinko napokon će vidjeti tko je slušao, upijao i njegove savjete primijenio i u seoskom okruženju.

Uz to sve morala se prilagoditi i voditeljica Nikolina Pišek, kojoj je ovaj projekt prirastao srcu.

Ona i Marinko obilježili su finalni tjedan i objavili zajedničku fotografiju na društvenim mrežama.

Uz njih su i njihovi ljubimci, koji su također skakutali na imanju.

Finalni tjedan 'Farme' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u.