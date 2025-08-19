Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Marinko je sada - El Marinco! Javila mu se i Iman: 'Zašto ovakvi niste dolazili na Farmu?'

Marinko je otkrio kako je sada postao - El Marinco

RTL.hr
19.08.2025 13:10

Mentor Marinko na 'Farmi' uvijek iznenadi kandidate. Nekad je to s pozitivnim komentarima, nekada s kritikama, a ponekad i s novim zadatkom. Sve u svemu, on je njihova moralna vertikala što se tiče posla, a sada se na društvenim mrežama našalio i s novim statusom - onim poželjnog kauboja, budući da ga pratiteljice obasipaju pozitivnim komentarima oko njegova izgleda.

Marinko, Farma
Marinko, Farma FOTO: Instagram

"Tražili ste telenovelu, dobili ste telenovelu! Upoznajte našeg glavnog junaka Juana, zvanog "El Marinco" – iskreno srce Farme. Nakon što je nepravedno optužen za krađu najbolje krave u selu, vraća se na svom vjernom konju Tornadu kako bi povratio čast i osvojio srce prelijepe Esmeralde. Njegov vjerni konj jedini zna tajne koje ga muče... "Ay, Tornado... samo ti razumiješ bol u mojoj duši. Zašto me je lijepa Esmeralda napustila?" Njegov pogled govori više od tisuću riječi: "Vratio sam se, Ricardo, i ovaj put mi nećeš oteti ni Farmu, ni ljubav mog života!" Nisam ja birao život junaka iz sapunice, on je izabrao mene",  napisao je Marinko i podijelio svoju atraktivnu fotografiju.

Farma - Dolazi Marinko
Farma - Dolazi Marinko FOTO: RTL

U komentarima se javila Iman. 

"Zašto ovakvi niste dolazili na Farmu", upitala ga je, a on se našalio s pitanjem bi li onda više radila. 

Podsjetimo, Farma je sada u polufinalnom tjednu, a uskoro ćemo doznati tko kući odnosi 50.000 eura.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

marinko farma
Farma

Mario za RTL.hr priznao što ga muči u odnosu s Dorotejom: 'Pretpostavljao sam da će mi zamjeriti...'