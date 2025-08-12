Emisije
Farma

Marinko podijelio preslatke fotke sa seta 'Farme', najbolje se provela njegova kćerkica Elena

Mentor Marinko iz 'Farme' na Instagramu je podijelio najslađe trenutke sa svojom kćerkicom koja je uživala u doručku te veselo zajahala magarca

RTL.hr
12.08.2025 08:00

Mentor Marinko na Instagramu je podijelio preslatke fotografije sa seta 'Farme'. Podijelio je najslađe trenutke sa svojom kćerkicom Elenom koja je uživala u doručku te veselo zajahala magarca.

Marinko
Marinko FOTO: Instagram

"Vikend iz snova na Farmi! Naša Elena i njezina prijateljica Mona upijaju zrake sunca i uživaju u čarima seoskog života. Dan započinjemo doručkom na svježem zraku, nastavljamo druženjem s našim najdražem magarcem, a Mona pazi da nam ništa ne promakne. Svaki trenutak ovdje je čista idila i avantura", poručio je Marinko u opisu objave.

Marinko
Marinko FOTO: Instagram

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

marinko mentor marinko farma
