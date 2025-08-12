Marinko podijelio preslatke fotke sa seta 'Farme', najbolje se provela njegova kćerkica Elena

Mentor Marinko na Instagramu je podijelio preslatke fotografije sa seta 'Farme' . Podijelio je najslađe trenutke sa svojom kćerkicom Elenom koja je uživala u doručku te veselo zajahala magarca.

"Vikend iz snova na Farmi! Naša Elena i njezina prijateljica Mona upijaju zrake sunca i uživaju u čarima seoskog života. Dan započinjemo doručkom na svježem zraku, nastavljamo druženjem s našim najdražem magarcem, a Mona pazi da nam ništa ne promakne. Svaki trenutak ovdje je čista idila i avantura", poručio je Marinko u opisu objave.