Farma

Marinko za RTL.hr otkrio da je razočaran pred sam kraj: 'Trebali su zavrnuti rukave i pokazati tko su'

Mentor 'Farme' za RTL.hr otkrio što ga je najviše iznenadilo u završnici i zašto smatra da su kandidati podbacili baš kad je bilo najvažnije

RTL.hr
27.08.2025 07:00

Kako se bliži veliko finale, napetost na imanju raste, no umjesto očekivanog maksimuma kandidati su potpuno podbacili na jednom od ključnih zadataka. Mentor Marinko ne skriva razočaranje. "Manje sam bio razočaran kada su podbacili na nekim prijašnjim zadacima jer su tada možda imali druge razloge za neuspjeh. Ipak je ovo sve igra i oni su tu zbog jednog cilja, pa su taktizirali i namjerno možda sabotirali. To im mogu oprostiti, ali sada nisu imali razloga ne odraditi sve kako sam zahtijevao i kako treba", poručio je. Dodao je za RTL.hr da su trebali pokazati da znaju raditi i da ne odustaju kad je najvažnije: "Trebali su zavrnuti rukave i pokazati tko su i kakvi su radnici i ne odustajati sad pred sami kraj, a možda to neki upravo i jesu pokazali."

Marinko, Farma
Marinko, Farma FOTO: RTL

Mentor, koji je kandidatima cijelu sezonu bio najveća podrška, otkriva što po njegovom mišljenju presuđuje pobjednika. "Presudna su dva faktora: mentalna stabilnost i tjelesna aktivnost", objašnjava Marinko i dodaje kako se već sada vidi razlika između onih koji su radili i onih koji su više vremena provodili u raspravama i strategijama. "Tko je bio aktivan i najviše radio tijekom proteklih mjeseci ima veliku prednost u areni. Takvi farmeri ne samo da su stekli kondiciju, spretnost i vještine, već nisu imali puno vremena razmišljati o finalu i stvarati si pritisak. U završnicu ulaze mirni, spremni i fizički jaki", kaže mentor.

Povratak bivših kandidata dodatno je začinio završnicu, a Marinko smatra da je to bio pun pogodak. "Na selu uvijek dobro dođe dodatan par ruku, ali i glava", ističe. Atmosfera je sada, kaže, znatno bolja nego prethodnih tjedana. "Svi su opušteniji jer nema više tolikog pritiska koga će izbaciti. Obiteljski posjeti i povratnici donijeli su novu pozitivu, a sada je sve na njima i njihovoj spremnosti."

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

Farma

Ivan slomio konkurenciju i postao šampion Farmerskih igara: Pogledajte što je osvojio kao tajnu nagradu!

