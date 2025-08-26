Marinko za RTL.hr otkrio što će presuditi tko će biti pobjednik 'Farme': 'On ima veliku prednost u areni'

icon-close

Marinko svoj zadatak kao mentor odrađuje vrhunski, a kandidati se sa svojim djelom baš i ne mogu pohvaliti. Marinko je sažeo protekli tjedan za RTL.hr i otkrio koje kvalitete mora imati pobjednik 'Farme'.

Farmeri su prošlog tjedna pali na zadatku. Kako komentirate taj neuspjeh u samoj završnici natjecanja? Smatrate li da su svjesni koliko ozbiljno to utječe na njihov put do kraja?

Manje sam bio razočaran kada su podbacili na nekim prijašnjim tjednim zadacima jer su tada možda imali druge razloge za neuspjeh. Ipak je ovo sve igra i oni su tu zbog jednog cilja, pa su taktizirati i namjerno možda sabotirali. To im mogu oprostiti, ali sada nisu imali razloga ne odraditi sve kako sam zahtjevao i kako treba. Trebali su zavrnuti rukave i pokazati tko su i kakvi su radnici i ne odustajati sad pred sami kraj, a možda to neki upravo i jesu pokazali.

Koliku odgovornost za takav ishod snosi vođa i mislite li da je mogao drugačije motivirati tim?

Kao što sam i njima rekao rekao, vođa snosi svu odgovornost. Bilo za uspjeh ili za neuspjeh. On za takav ishod možda nije zaslužan, ali je definitivno odgovoran. Teško mi je reći kako motivirati nekoga tko ne želi raditi u takvim uvjetima pogotovo kada se pred sami kraj osjetila jedna dobra energija i zajedništvo.

Osjećate li se kao da ste zakazali u ulozi mentora ako kandidati nakon svega i dalje pokazuju nemar?

Kako prema drugima tako i prema sebi uvijek imam kritike i smatram da moram biti bolji. Ne samo bolji mentor već i bolji čovjek. Nisam mogao biti strog i tražiti dlaku u jajetu ljudima koji su bili u zahtjevnim uvjetima. Nadam se da će i oni to cijeniti i da me neće više iznevjeriti do samog kraja.

Povratak bivših kandidata sigurno je unio dodatnu dinamiku. Kako vi gledate na njihov utjecaj u ovoj fazi igre?

Definitivno su dobro došli. Na selu uvijek dobro dođe dodatan par ruku, ali i različitih glava koje donose odluke kako bi se farmeri malo trgnuli i pokrenuli jer su se opustili pred sam kraj. Ne samo da su se uspavali jer se osjećaju sigurno već im je postalo monotono, a sada Farma živi kao na početku. Puno je farmera i nova je energija.

Ulazimo u posljednje dane Farme', što će, po vašem mišljenju, presuditi tko će postati pobjednik?

To je vrlo jednostavno jer dva faktora o tome odlučuju, mentalna stabilnost i tjelesna aktivnost. Tko je bio aktivan i najviše radio tijekom proteklih mjeseci ima veliku prednost u areni. Ti farmeri ne samo da su stekli kondiciju, spretnost i vještine već nisu imali puno vremena sjediti i razmišljati o finalu te samim tim sebi praviti psihološki pritisak. U finale će ući psihički stabilni i odmorni, a u punoj kondiciji, brzi i okretni.

