Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Marinko zadao novi zadatak, Manuela motivira ekipu: 'Mogli bi se sada iskazati do kraja'

Kandidati ovaj tjedan rade štandove za seoski sajam, a Manuela želi da baš ovaj zadatak pokaže sav trud i timski duh

RTL.hr
11.08.2025 21:15

Na 'Farmi' je krenuo novi tjedni zadatak, a Marinko je ovaj put kandidatima dao zadatak koji od njih iziskuje apsolutno sve. Morju izraditi tri štanda za seoski sajam i osmisliti kako na najbolji način predstaviti svoje proizvode posjetiteljima. 

Manuela, kao aktualna vođa, prepoznala je važnost ovog izazova: "Ovaj zadatak će biti kruna, objediniti sve ono što smo dosad radili." No nije zaboravila spomenuti ni opseg posla: "Stvarno je puno posla, ali ako se sad svi potrudimo, mogli bismo se iskazati do kraja."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

marinko zadatak farma
Moglo bi te zanimati

Novi vođa i nove sluge! Nikolina i Mario otišli u štalu: 'Presretni smo jer smo skupa, super nam je'

Tko je vaš favorit za pobjedu na 'Farmi'? Odaberite omiljenog kandidata u velikoj anketi!

Otvorila se prva 'kafana' na 'Farmi', poslužuje se samo - voda!

Jeste li probali ovu zaboravljenu slasticu? Djevojke s 'Farme' kuhaju nostalgični hit iz djetinjstva!

'Ovo izgleda tako komplicirano!' Kandidati na novom izazovu - mogu li isplesti tradicionalni međimurski ceker?

'Nikolina je vidno uznemirena!' Davor imenovao nove sluge i izazvao nezadovoljstvo u vlastitom klanu