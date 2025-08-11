Marinko zadao novi zadatak, Manuela motivira ekipu: 'Mogli bi se sada iskazati do kraja'

Na 'Farmi' je krenuo novi tjedni zadatak, a Marinko je ovaj put kandidatima dao zadatak koji od njih iziskuje apsolutno sve. Morju izraditi tri štanda za seoski sajam i osmisliti kako na najbolji način predstaviti svoje proizvode posjetiteljima.

Manuela, kao aktualna vođa, prepoznala je važnost ovog izazova: "Ovaj zadatak će biti kruna, objediniti sve ono što smo dosad radili." No nije zaboravila spomenuti ni opseg posla: "Stvarno je puno posla, ali ako se sad svi potrudimo, mogli bismo se iskazati do kraja."

