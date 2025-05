Mario i David se povezali u izolaciji: 'Totalno sam promijenio mišljenje o njemu'

''Zbijen sam na ovoj klupi, ali iskreno, ova tišina mi je tako odgovarala. Čak mi je ovdje bolje, moram priznati'', rekao je Mario Davidu. Također, Mario je komentirao da je imao potpuno krivu percepciji o Davidu dok ga nije upoznao u izolaciji.

''Totalno sam promijenio mišljenje o njemu, vidim da je potpuno normalan, razuman, komunikativan. Isto je tako on imao pogrešno mišljenje o meni dok me nije upoznao tako da se i on ugodno iznenadio'', rekao je Mario.

