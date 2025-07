Mario iz 'Farme' otkrio da je i on sada taktičar: 'Bio sam outsider, a u jednom trenutku sam prelomio da i ja krećem u igru'

Dodao je kako je u trećem tjednu osjetio razočaranje, što ga je potaknulo da i sam počne promišljati igru drugačije. "Čerat ćemo se - i tako je bilo", poručio je jasno naznačivši da planira promijeniti pristup.

Njegove riječi dolaze u trenutku kada je Nikolina, promišljena i dominatna kandidatkinja, za RTL.hr izjavila kako njezin cilj da pošalje Dejana u duel nije bila zavjera protiv muškaraca, već "čista logika".

"Dečki su se na početku praktički sami izbacivali svojim ponašanjem, a onda se to nekako samo nastavilo tim smjerom. Nije bilo plana – samo logika," rekla je. I dok Nikolina objavljuje snimke u kojima proziva one koji "čekaju da im prepustiš mjesto do finala", Mario u svom stilu odgovara: "Farma je eliminacijska igra. Nekad ispadaju slabe, a nekad jake karike."