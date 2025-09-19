Mario iz 'Farme' otkrio da se vratio u Zagreb: 'Ona jedna nezaposlena osoba'

Bivši kandidat 'Farme' neko je vrijeme provodio na Hvaru, a sada? Mario je svoje pratitelje počastio s brojnim fotografijama s ljetovanja, no vrijeme je za povratak. Otkrio je kako se vratio u metropolu.
"Dolazim dva dana u Zagreb zbog dogovorenih suradnji. Ne kasnim, točan sam (tko bi rekao). Ali, moj snimatelj kasni. Nego, je li netko za kavu na 30 minuta dok čekam", napisao je Mario.
Pritom je otkrio kako je pun novih suradnji, o kojima je govorio u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea'.
"Nekako sam se uhvatio u koštac s društvenim mrežama jer sam se time bavio i ranije. Naravno, radim u struci. Nekako sam se potrudio da se vratim u realnost da nemam praznog hoda. Provodim vrijeme s prijateljima, često sam u društvu, ljetovao sam na Hvaru. Kupam se, odmaram, radim...kombinacija svega. Baš koristim blagodati vanjskog svijeta", rekao je Mario nakon izlaska iz 'Farme'.