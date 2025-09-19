Emisije
Farma

Mario iz 'Farme' otkrio da se vratio u Zagreb: 'Ona jedna nezaposlena osoba'

Mario iz 'Farme' otkrio je kako se nakon nekog vremena vratio u Zagreb

RTL.hr
19.09.2025 15:00

Bivši kandidat 'Farme' neko je vrijeme provodio na Hvaru, a sada? Mario je svoje pratitelje počastio s brojnim fotografijama  s ljetovanja, no vrijeme je za povratak. Otkrio je kako se vratio u metropolu.

"Dolazim dva dana u Zagreb zbog dogovorenih suradnji. Ne kasnim, točan sam (tko bi rekao). Ali, moj snimatelj kasni. Nego, je li netko za kavu na 30 minuta dok čekam", napisao je Mario. 

Mario, Farma
Mario, Farma FOTO: RTL

Pritom je otkrio kako je pun novih suradnji, o kojima je govorio u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea'

"Nekako sam se uhvatio u koštac s društvenim mrežama jer sam se time bavio i ranije. Naravno, radim u struci. Nekako sam se potrudio da se vratim u realnost da nemam praznog hoda. Provodim vrijeme s prijateljima, često sam u društvu, ljetovao sam na Hvaru. Kupam se, odmaram, radim...kombinacija svega. Baš koristim blagodati vanjskog svijeta", rekao je Mario nakon izlaska iz 'Farme'. 

Cijelu sezonu showa 'Farma' gledaj na platformi Voyo.

mario farma
Farma

