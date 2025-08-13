Mario je napravio ono što nitko nije očekivao- postao je prvi finalist ovogodišnje sezone! Sve je počelo pobjedom u dva duela slugu, ali ključni trenutak dolazi kad rješava sve puteve zagonetke iz staje i pronalazi skriveni papirić. Na njemu stoje jasna pravila: "Kad me jednom iskoristiš, ostajem zauvijek tvoja. Možeš me nekome pokloniti. Vrijedim samo za onoga tko me posjeduje. Zato je najmudrije da moja lokacija ostane skrivena od svih."
Mario je prvi finalist 'Farme'!
Nakon dvije duel pobjede i rješavanja tajne zagonetke u kolibi, Mario pronalazi skriveni papirić koji ga vodi ravno u finalni tjedan
Tajni savez puca pred sam kraj: 'Draga Dora, toliko si bila blizu'
'Ne mogu vjerovati da mi on odlazi u arenu': Davor prvi duelist, razočaranje i tuga
