Farma

Mario je prvi finalist 'Farme'!

Nakon dvije duel pobjede i rješavanja tajne zagonetke u kolibi, Mario pronalazi skriveni papirić koji ga vodi ravno u finalni tjedan

RTL.hr
13.08.2025 21:15

Mario je napravio ono što nitko nije očekivao- postao je prvi finalist ovogodišnje sezone! Sve je počelo pobjedom u dva duela slugu, ali ključni trenutak dolazi kad rješava sve puteve zagonetke iz staje i pronalazi skriveni papirić. Na njemu stoje jasna pravila: "Kad me jednom iskoristiš, ostajem zauvijek tvoja. Možeš me nekome pokloniti. Vrijedim samo za onoga tko me posjeduje. Zato je najmudrije da moja lokacija ostane skrivena od svih."

Mario, Farma
Mario, Farma FOTO: RTL

Ovaj papirić automatski mu osigurava ulazak u finalni tjedan, a Mario teško pronalazi riječi: "Ne mogu još uvijek vjerovati... Ne mogu riječima opisati kako se osjećam. Uzbuđeno."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

Farma

Tajni savez puca pred sam kraj: 'Draga Dora, toliko si bila blizu'

Farma

'Ne mogu vjerovati da mi on odlazi u arenu': Davor prvi duelist, razočaranje i tuga

