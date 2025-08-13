Mario je prvi finalist 'Farme'!

Mario je napravio ono što nitko nije očekivao- postao je prvi finalist ovogodišnje sezone! Sve je počelo pobjedom u dva duela slugu, ali ključni trenutak dolazi kad rješava sve puteve zagonetke iz staje i pronalazi skriveni papirić. Na njemu stoje jasna pravila: "Kad me jednom iskoristiš, ostajem zauvijek tvoja. Možeš me nekome pokloniti. Vrijedim samo za onoga tko me posjeduje. Zato je najmudrije da moja lokacija ostane skrivena od svih."

Ovaj papirić automatski mu osigurava ulazak u finalni tjedan, a Mario teško pronalazi riječi: "Ne mogu još uvijek vjerovati... Ne mogu riječima opisati kako se osjećam. Uzbuđeno."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!