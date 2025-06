Mario opet pobijedio u duelu, Fikret napustio 'Farmu': 'Znao sam da će ovo biti tijesna borba'

"Ponosan sam na sve moje farmere, osim na dva slabića koja su ostala", komentirao je Haris, misleći na dvojac koji nije vježbao. S druge strane šume, Darko je naslutio da bi mogao uskoro dobiti društvo. "Nadam se da bih mogao danas dobiti neki fin poklon", jasan je bio Darko u iščekivanju društva. Mario i Fikret u kući za izolaciju iščekuju borbu u areni. "Nisam siguran kakav će biti ishod", komentirao je Fikret. Za to vrijeme, Manuela sprema doručak za dueliste i ostatak ekipe. "Smislila sam napraviti zasitan obrok od malo sastojaka", objasnila je sluga. Nije se previše proslavila.

"Nemoj govoriti ništa dok ne vidiš", poručila je Manuela Anđeli, koja ju je nenametljivo kritizirala. "Ljudi će misliti da sam ja spremala doručak i da sam nešto ljuta na njih", bojala se Anđela. Patrik je rimom 'kupio' doručak i uskoro je hrana stigla ekipi. "Što se Anđa razboljela?", zapitali su se kandidati. "Ovo Anđa nije dotaknula", procijenio je Dejan. Mario je doručak jeo, no Fikret nije, obojica su se okrenuli pripremama za arenu. Nezadovoljstvo doručkom nije stiglo do Manuele, ona se u štali okrenula pripremama za dolazak Marinka. Za to vrijeme, Darko odlučuje napraviti mali vrt ispred kućice za uljeze.