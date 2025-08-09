Mario pun hvale za svoju miljenicu Nikolinu: 'Malo tko na 'Farmi' se može pohvaliti s toliko kvalitetnih osobina'

Mario je na 'Farmi' došao kao jedan od outsidera. Život na selu mu je bio nepoznanica u potpunosti, a malo po malo, počeo se privikavati na jedan malo drugačiji tip života. Sada je svakako konkurencija, a za RTL.hr je otkrio što misli o Nikolini s kojom ima poprilično čvrst odnos.
Otkrio je smatra li da im je bliskost prednost ili teret te kako vidi njihov odnos nakon svega. "Nikolina je osoba koja mi je jako prirasla srcu na ovoj Farmi. Osim što zna izvrsno igrati igru, uz to je jako zabavna, karizmatična i uvijek spremna pomoći. Fasciniran sam i njenim kulinarskim umijećem, svestrana je i mislim da rijetko koja osoba na ovoj Farmi se može pohvaliti s toliko kvalitetnih osobina", poručio je te dodao:
"Ljudima smeta što je direktna i 'mastermind' ali tko im je kriv što su došli u reality da se prošetaju, jer na kraju krajeva ipak se treba znati igrati!
Naš dogovor je takav da bez obzira koliko smo si bliski i dobri, svaki naš potencijalni duel mora kidati! Kao da sutra ne postoji! I nema ljutnje, jer pobjednik može biti samo jedan. Bilo kako bilo, radujemo se obostrano uspjesima i želimo da se ovo naše prijateljstvo nastavi i nakon realityja", kazao je Mario.
Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!