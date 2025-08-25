Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Mario u društvu povratnica: 'Vrebam neke glasove, nisam se nikome zamjerio'

U društvu povratnica Manuele, Jelene i Manje, Mario je pokušao otkriti njihove uloge i pritom im udijelio niz komplimenata

RTL.hr
25.08.2025 21:00

Na imanju je zavladala nova dinamika, kandidati koji se bore za glavnu nagradu sada sve češće traže društvo povratnika, nadajući se da će iz njih izvući pokoju informaciju ili barem stvoriti savezništva. Tako se Mario, jedan od favorita, našao u razgovoru s Manuelom, Jelenom i Manjom. Nije skrivao znatiželju pa ih je pitao znaju li koje će biti njihove uloge na 'Farmi'. Iako povratnice nisu željele otkriti previše, atmosfera je bila opuštena i ispunjena šalama. "Oni su se dovoljno naradili na 'Farmi', tu su došli s očitom ulogom. Ja bih na njihovom mjestu uživao i gledao nas kako se patimo do kraja," rekao je Mario u kameru, uz osmijeh i komplimente na račun povratnica.

Manja, Farma
Manja, Farma FOTO: RTL

Manja je uzvratila iskreno: "Znam ja što Mario radi i to kod mene možda čak i djeluje." Mario se na sve nadovezao: "Vrebam neke glasove. Ja sam sad tu, nisam se nikome zamjerio..." Jelena je pak dodala kroz smijeh: "Onda si na pravom mjestu." Iako povratnice nisu otkrile ništa konkretno, jasno je da njihova prisutnost unosi novu napetost među fInalistima, a Mario pokušava osigurati da upravo njemu pripadne dodatna simpatija, i možda pokoji glas.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

mario farma finale povratnici
Farma

Darko grize pred kraj, a Kiki uvjeren: 'Svi me slušaju, ja imam moćnu riječ'

Farma

Stari prijatelji opet zajedno, ali napetost se osjeti: 'Lijepo je vidjeti Davora, ali djeluje suzdržano'

Moglo bi te zanimati

'Šokirani smo, ali igra je zanimljiva': Svi su pod dojmom najnovijih događanja na 'Farmi'

Tko će napustiti 'Farmu'? Duel se bliži, Nikolina se ne osjeća najbolje

Ivan otvorio srce: 'Volio bih da su oba brata ovdje'

ANKETA Manuela napokon dobila što je htjela - duel s Nikolinom: Koja ima više šanse?

Ovo su kandidati koji su glavni autoritet 'Farme': Oni diktiraju tempo igre

Dvije velike rivalke u izolaciji: Hoće li Nikolinina prva arena srušiti klan?