Mario u društvu povratnica: 'Vrebam neke glasove, nisam se nikome zamjerio'

Na imanju je zavladala nova dinamika, kandidati koji se bore za glavnu nagradu sada sve češće traže društvo povratnika, nadajući se da će iz njih izvući pokoju informaciju ili barem stvoriti savezništva. Tako se Mario , jedan od favorita, našao u razgovoru s Manuelom, Jelenom i Manjom. Nije skrivao znatiželju pa ih je pitao znaju li koje će biti njihove uloge na 'Farmi' . Iako povratnice nisu željele otkriti previše, atmosfera je bila opuštena i ispunjena šalama. "Oni su se dovoljno naradili na 'Farmi', tu su došli s očitom ulogom. Ja bih na njihovom mjestu uživao i gledao nas kako se patimo do kraja," rekao je Mario u kameru, uz osmijeh i komplimente na račun povratnica.

Manja je uzvratila iskreno: "Znam ja što Mario radi i to kod mene možda čak i djeluje." Mario se na sve nadovezao: "Vrebam neke glasove. Ja sam sad tu, nisam se nikome zamjerio..." Jelena je pak dodala kroz smijeh: "Onda si na pravom mjestu." Iako povratnice nisu otkrile ništa konkretno, jasno je da njihova prisutnost unosi novu napetost među fInalistima, a Mario pokušava osigurati da upravo njemu pripadne dodatna simpatija, i možda pokoji glas.

