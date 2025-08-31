Mario za RTL.hr o finalu, 'Farmi' i kandidatima: 'Bio sam farmer koji je smirivao strasti'

Mario nije bio superfinalist 'Farme', ali je ušao u finale te dokazao kako se jedan gradski dečko odlično snalazi u seoskom okruženju. Za RTL.hr je otkrio kako mu je bilo i što će pamtiti.

"Bilo je izazovno, zahtjevno, mukotrpno, ali ne i nemoguće. Najveći izazov mi je predstavljao suživot sa životinjama, odnosno život u štali. Po prirodi sam ekstrovert, volim se družiti s ljudima, ali ponekad mi je više odgovaralo društvo životinja nego ljudi", rekao je i dodao:

"Nešto novo što sam naučio o sebi bilo je to da jedan gradski dečko može biti farmer ako to želi, ako ima veliku ambiciju da se tome posveti. Okolnosti kada vas natjeraju, primorani ste sve ono što je vaša dužnost".