Farma

Mario za RTL.hr o finalu, 'Farmi' i kandidatima: 'Bio sam farmer koji je smirivao strasti'

Mario je za RTL.hr otkrio kako mu je bilo na 'Farmi'

RTL.hr
31.08.2025 08:00

Mario nije bio superfinalist 'Farme', ali je ušao u finale te dokazao kako se jedan gradski dečko odlično snalazi u seoskom okruženju. Za RTL.hr je otkrio kako mu je bilo i što će pamtiti. 

"Bilo je izazovno, zahtjevno, mukotrpno, ali ne i nemoguće. Najveći izazov mi je predstavljao suživot sa životinjama, odnosno život u štali.  Po prirodi sam ekstrovert, volim se družiti s ljudima, ali ponekad mi je više odgovaralo društvo životinja nego ljudi", rekao je i dodao:

"Nešto novo što sam naučio o sebi bilo je to da jedan gradski dečko može biti farmer ako to želi, ako ima veliku ambiciju da se tome posveti. Okolnosti kada vas natjeraju, primorani ste sve ono što je vaša dužnost". 

Mario, Farma
Mario, Farma FOTO: RTL

Naviknuo se i na fizičke poslove, koji su itekako bili zahtjevni.

"Što se tiče fizičkih poslova, nisu nimalo bili laki. Bilo je tu izuzetno zahtjevnih zadataka. Nekad me  uloga sluge spašavala od tih istih s obzirom na to da sam najviše puta nosio titulu sluge na Farmi. Bio sam rekorder. Onaj koji ću najviše pamtiti je pčelinjak. On mi je izazvao grčeve u nogama, sanjao sam ga tako da, to mi je bio najteži tjedni zadatak. Najdraži mi je bio rušenje čitave farme jer u njemu nisam niti sudjelovao", rekao je. 

Sezonu 'Farme' obilježili su i kompleksni međuljudski odnosi, a Mario je prokomentirao kako se snašao.

Ivan i Mario, Farma
Ivan i Mario, Farma FOTO: RTL

"Bio sam u korektnim odnosima sa svima. Možda sam s nekoliko ljudi imao trzavice, ali ništa strašno. Po prirodi nisam konfliktan tip, volim sve nekako mirno riješiti. Čak mislim da sam ja od svih farmera bio najviše taj koji je smirivao strasti. Najviše sam se sprijateljio s Nikolinom. Ona mi je postala jako draga, a pored Nikoline, tu su Dora, Anđa, Rebecca. S curama sam se najviše zbližio, ali ostali su mi dragi i momci poput Ivana, Darka, Darija...", rekao je i zaključio da ne bi ništa mijenjao. 

Propuštene epizode 'Farme' pogledajte na platformi Voyo.

