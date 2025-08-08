Mario za RTL.hr o finalu, Nikolini i taktici: 'Dokaz sam da jedan gradski dečko bez iskustva može dogurati dokle god želi!'

Mario je na 'Farmi' dogurao vrlo daleko, a ima li za njega mjesta u finalu?

Mario je na 'Farmi' došao kao jedan od outsidera. Život na selu mu je bio nepoznanica u potpunosti, a malo po malo, počeo se privikavati na jedan malo drugačiji tip života. Sada je svakako konkurencija, a za RTL.hr je otkrio kako se osjeća u ovoj fazi natjecanja.

Imaš ključić, imaš zagonetku, imaš vrijeme koje otkucava. Misliš li da je tvoj put prema finalu upravo počeo?

Tako je. Vrijeme curi, zagonetka je tu, Dora je tjedan prije mene očito započela potragu i mislim da će put do finala biti jako neizvjestan. Moram se maksimalno fokusirati i usredotočiti na to da možda rješenje cjelokupne zagonetke ide samo jednoj osobi. Ne želim tek tako ispustiti finale jer bi mi to bila kruna mog sudjelovanja a i dokaz svima ostalima da jedan gradski dečko bez iskustva, ali s dovoljno kapaciteta može dogurati dokle god on želi!

Što ti je trenutno veći izazov taktika - igre ili odnosi s ljudima na imanju? Povjerenje ili fizički zadaci?

U ovoj fazi natjecanja morate imati fokus i na taktiku, ali i međuljudske odnose. Svjestan sam da će doći vrijeme kada će se farmeri u našem klanu morati boriti jedni protiv drugih te mi je cilj da ne budem prvi izglasan, odnosno izbačen. S druge strane, olakotna okolnost je ta da kad ste sluga imate više vremena za taktiziranje jer su vaša jedina obveza kuhinja i životinje dok ostatak farmera mora raditi i na tjednom zadatku. A uz sve to bitno vam je da imate povjerenje od vaših ljudi iako je i to upitno kako se Farma bude bližila kraju.

Mario, Farma FOTO: RTL

Tko ti je najsloženija osoba na Farmi', koga je najteže "pročitati"? Imaš li osjećaj da netko skriva svoju pravu igru?

Sve sam farmere dobro skenirao i znam unaprijed kako razmišljaju. Nije teško procijeniti koji farmeri žele očistiti sve ispred sebe da bi ušli u finale te se žele međusobno boriti za glavnu nagradu. Ivan Rogić i Darko su trenutno dio velikog klana, ali sam uvjeren da već smišljaju plan kako odigrati igru do kraja, a da prođu neokrznuti.

Kad zamisliš finale, koga vidiš pored sebe i zašto baš tu osobu? Koga bi stvarno poštovao kao rivala do kraja?

Ako bih ušao u finale pored sebe bih volio vidjeti Nikolinu. Mislim da još uvijek nije pokazala koliko je zapravo snažna na terenu i mislim da bi gušt bio igrati s njom finalni dvoboj u areni. Ako ćemo gledati s farmerske strane i toga tko je najviše zaslužio kroz tjedne zadatke osigurati si finale, onda bih svakako volio vidjeti Ivana Rogića ili Doru jer mislim da su iznimno jaka konkurencija!

Ispod tvog kiselog osmijeha', kako kaže Davor, krije li se strategija? Možemo li očekivati hladnog taktičara Maria do kraja igre?

Mario, Farma FOTO: RTL

U tom trenutku nisam imao kiseli osmjeh, uistinu mi je bilo drago. Shvatio sam da će tjedni zadatak oko izgradnje glampinga biti jako težak, što i dokazuje činjenica jer na njemu rade isključivo Ivan, Darko i Dora. Uz to, radovao sam se cimerovanju s Nikolinom. Ne bih rekao za sebe da sam hladan, ali taktičar sigurno jesam. Svi su ovdje taktičari samo nečije taktike upale, a nečije ne.

U tebi i Nikolini mnogi vide čvrst odnos, no sada ste se morali suočiti u duelu. Je li vam bliskost u igri prednost ili teret, i kako vidiš vaš odnos nakon svega?