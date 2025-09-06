Emisije
Farma

Mario za RTL.hr o influencerskoj karijeri. 'Ljudi vole pratiti što radim. Sada ću se toga ozbiljnije uhvatiti'

U RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' Mario je govorio i o karijeri influencera

RTL.hr
06.09.2025 08:00

Bivši kandidat 'Farme' Mario zajedno s Rebeccom gostovao je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea'. Govorio je o životu nakon 'Farme', a otkrio je i svoja razmišljanja oko karijere influencera.

"Ja sam se nekako uhvatio u koštac s društvenim mrežama jer sam se time bavio i ranije. Naravno, radim u struci. Nekako sam se potrudio da se vratim u realnost da nemam praznog hoda. Provodim vrijeme s prijateljima, često sam u društvu, ljetovao sam na Hvaru. Kupam se, odmaram, radim...kombinacija svega. Baš koristim blagodati vanjskog svijeta", rekao je.

Mario, Farma
Mario, Farma FOTO: RTL

Otkrio je i kako se vidi u tome.

"Prije mi je smetala riječ infleuncer, ali nekako vidim da ljudi vole pratiti što radim, vole vidjeti kako izgleda moj život izvan showa. Mislim da ću se sada malo ozbiljnije uhvatiti s time u koštac i s time dodatno baviti. Prepoznatljiv sam po humorističnom sadržaju, zadržat ću tu notu, ali ubacit ću i dnevnog sadržaja", zaključio je. 

POGLEDAJTE 'SPILL THE TEA':

Farma

