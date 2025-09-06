Mario za RTL.hr o influencerskoj karijeri. 'Ljudi vole pratiti što radim. Sada ću se toga ozbiljnije uhvatiti'

Bivši kandidat 'Farme' Mario zajedno s Rebeccom gostovao je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea'. Govorio je o životu nakon 'Farme', a otkrio je i svoja razmišljanja oko karijere influencera.

"Ja sam se nekako uhvatio u koštac s društvenim mrežama jer sam se time bavio i ranije. Naravno, radim u struci. Nekako sam se potrudio da se vratim u realnost da nemam praznog hoda. Provodim vrijeme s prijateljima, često sam u društvu, ljetovao sam na Hvaru. Kupam se, odmaram, radim...kombinacija svega. Baš koristim blagodati vanjskog svijeta", rekao je.