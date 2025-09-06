Mario za RTL.hr o influencerskoj karijeri. 'Ljudi vole pratiti što radim. Sada ću se toga ozbiljnije uhvatiti'

Bivši kandidat 'Farme' Mario zajedno s Rebeccom gostovao je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea'. Govorio je o životu nakon 'Farme', a otkrio je i svoja razmišljanja oko karijere influencera.
"Ja sam se nekako uhvatio u koštac s društvenim mrežama jer sam se time bavio i ranije. Naravno, radim u struci. Nekako sam se potrudio da se vratim u realnost da nemam praznog hoda. Provodim vrijeme s prijateljima, često sam u društvu, ljetovao sam na Hvaru. Kupam se, odmaram, radim...kombinacija svega. Baš koristim blagodati vanjskog svijeta", rekao je.
Otkrio je i kako se vidi u tome.
"Prije mi je smetala riječ infleuncer, ali nekako vidim da ljudi vole pratiti što radim, vole vidjeti kako izgleda moj život izvan showa. Mislim da ću se sada malo ozbiljnije uhvatiti s time u koštac i s time dodatno baviti. Prepoznatljiv sam po humorističnom sadržaju, zadržat ću tu notu, ali ubacit ću i dnevnog sadržaja", zaključio je.