Mario za RTL.hr o poziciji prvog finalista 'Farme': 'Morate koristiti mozak i biti dobar strateg jer nema opuštanja'

Mario je za RTL.hr komentirao to što je postao prvi finalist 'Farme' i osvrnuo se na svoj put kroz show

Kako bi opisao svoj put na 'Farmi' od početka do sada?

Svoj put bih opisao jednim latinskim citatom koji kaže - "Per aspera ad astra". Mislim da je od svih farmera moj put bio zaista trnovit, prvi sam iskusio tu štalu, izolaciju i arenu. Početak Farme kao nepoznanica svima je zaista bio težak. Spavanje i boravak u štali čak osam tjedana, mužnja krava i koza, čišćenje te iste štale i ti malo izazovni higijenski uvjeti su me zaista ojačali! Možda bi neki posustali i odustali na mom mjestu jer trebate se svaki put izdignuti kad vas pošalju u štalu, no ipak sam odlučio biti pokoran, poslušan i razmišljati kako strateški dogurati do finala. I u tome sam uspio.

Nakon pobjede u duelu i prvog ulaska u kolibu, koliko si tada bio svjestan da si na tragu finala?

Moj prvi odlazak u kolibu nakon duela s Nikolinom bio je zaista uzbuđujući. Pretpostavljao sam da me tamo čeka neki vid nagrade, no nisam mogao ni zamisliti da bi to mogla biti neka zagonetka koja bi mi potencijalno mogla omogućiti finale. Pri samom ulasku na Farmu imao sam za cilj samo da ne ispadnem na početku natjecanja. No, kako su tjedni išli jedan za drugim, a ja sam opstajao, rekao sam sebi: "Uredu, dobro se nosiš, guraj do finala a tamo neka bude kako treba biti!"

Koju smatraš svojom najvećom prednošću ili vrlinom u odnosu na ostale kandidate?

Mislim da je moja najveća prednost upornost, ambicija i volja za ostvarivanjem viših ciljeva. Uz to, morate biti dobar strateg, razmišljati unaprijed i koristiti mozak jer nema opuštanja! Ne možete doći u ovakav tip natjecanja i voditi se mišlju: "Očekivati da ljudi budu fer prema tebi jer si ti fer prema njima, isto je kao i očekivati da te lav ne pojede jer ti ne jedeš lavove." Lijepo je steći dobra poznanstva pa čak i prijateljstva (što i jesam), no na kraju dana gleda se samo onaj najžilaviji i najotporniji na sve izazove.

Misliš li da ti je Doroteja zamjerila što joj nisi rekao za kartu za finale?

Mislim da jest i pretpostavljao sam da će to tako biti. No, evo razloga zašto sam to odlučio zatajiti. Svjestan sam bio da se bliži polufinalni tjedan, te da će se broj farmera morati drastično smanjivati jer ne mogu svi ući u finale. Također, naš klan koji broji sedam ljudi, morat će doći na listu za odstrel. Itekako sam bio svjestan da ću na početku te liste biti ja, jer Darko i Nikolina čuvaju Doru a Ivan je tu priklonjen uz njih. Htio sam tu istu ulaznicu sačuvati do polufinalnog tjedna i prvog glasanja da vidim tko bi me htio izglasati. U tom trenutku bih izvadio svoj as iz rukava i samo bi im hladno rekao da im propada plan u vodu. No, nažalost to se nije dogodilo. Voditeljica Nikolina mi je "pokvarila" malo taj plan, jer se nisam mogao suzdržati u areni od toliko pogleda sa strane i jednostavno sam priznao: "Ok, čekirao sam kartu za finale." Opet, s druge strane bilo bi fer da sam rekao Dori da se ne muči s potragom, no imao sam strah da bi to mogla reći Darki ili Nikolini pa bi moj plan za polufinalni tjedan propao. No, što je tu je. Na kraju krajeva Dora i ja smo si jako dobri, shvaćamo da je ovo sve jedna igra i bitno mi je da sam sada u lijepom odnosu s njom.

Kakav je osjećaj biti prvi finalist 'Farme'?

Uh, predivan! Ovo finale je zapravo kruna mog sudjelovanja i za sada sam si ispunio cilj! Pobjeda ako dođe bila bi kao šlag na kraju no i ako ne dođe do takvog ishoda - ja sam sebi pobjednik!

Koga bi volio vidjeti uz sebe u samoj završnici?

Trenutno ne znam koliko će se farmera naći u finalu pored mene ali ako bude to završna četvorka, volio bih uz sebe vidjeti - Nikolinu, Doru i nekoga između Ivana, Darka ili Darija. Svakako tko god se nađe, bit će mi gušt igrati i ostatku ekipe želim svu sreću da izbore finale!

Koju bi poruku poslao kandidatima koji su te do sada podcjenjivali?

Rekao bi im samo da nikada u životu ne podcjenjuju bilo koga, ne samo mene. Moj primjer služi i gledateljima koji se poistovjećuju s mojom "ulogom" na ovogodišnjoj 'Farmi'. Uvijek se trudite, budite uporni, ne posustajte i borite se za svoje ciljeve! U životu vam nitko ništa neće servirati na pladnju. Možda će vas pokušati sabotirati, reći vam da nešto ne zaslužujete ili niste dovoljno dobri - ali na vama je da pokažete zapravo suprotno i grizete za ono što želite ostvariti. Jer na kraju krajeva - život je borba, iskusi ga! Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

