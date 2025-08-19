Mario za RTL.hr priznao što ga muči u odnosu s Dorotejom: 'Pretpostavljao sam da će mi zamjeriti...'

U posljednjem intervjuu za RTL.hr Mario je iskreno progovorio o svom odnosu s Dorotejom nakon što joj je prešutio ulaznicu za finale. "Mislim da mi je zamjerila i pretpostavljao sam da će to tako biti. No, evo razloga zašto sam to odlučio zatajiti..." rekao je, pojašnjavajući kako je vjerovao da bi mu informacija mogla ugroziti planove za polufinalni tjedan. Mario priznaje da je bio svjestan kako će baš on prvi završiti na listi za odstrel i da je kartu čuvao kao taktičko oružje. "Bilo bi fer da sam rekao Dori da se ne muči s potragom, no imao sam strah da bi to mogla reći Darku ili Nikolini pa bi moj plan za polufinalni tjedan propao", dodao je.

Ipak, tvrdi da je Doroteji i dalje blizak: "Na kraju krajeva Dora i ja smo si jako dobri, shvaćamo da je ovo sve jedna igra i bitno mi je da sam sada u lijepom odnosu s njom." Podsjetimo, trenutak kada je Mario otkrio svoju tajnu izazvao je burne reakcije na 'Farmi'. Doroteja je priznala da je bila šokirana, dok je Nikolina komentirala da joj je drago što je Mario napokon osigurao finale jer je "od početka bio na meti".

