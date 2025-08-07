Medeni mjesec Davorke iz 'Sjena prošlosti': Glumica blista na Tenerifima

Glumica Monika Mihajlović , koju gledatelji serije 'Sjene prošlosti' poznaju kao strastvenu i odlučnu Davorku, trenutačno uživa na Tenerifima, a fotografije s ovog putovanja oduševile su njezine pratitelje. "Ponekad nas valovi odvedu točno tamo gdje trebamo biti...", napisala je glumica uz očaravajuću fotografiju iz Atlantskog oceana, gdje pozira u dugoj haljini okružena morskim valovima.

U opisu objave otkrila je da se nalazi u Costa Adejeu, srcu Tenerifa, gdje provodi svoj medeni mjesec i godišnji odmor. Njezin romantični bijeg u tropima popratila je riječima: "Moja razigrana glumačka duša napokon u miru, pod palmama i zlatnim nebom Kanara."

U opisu objave glumica je istaknula da je ovaj odmor za nju prava kulisa novog poglavlja: mirnog, romantičnog i kreativnog.

Novu, drugu sezonu omiljene serije 'Sjene prošlosti' gledatelji će moći pratiti ove jeseni na RTL-u! Propuštene epizode prve sezone RTL-ove dramske serije gledajte na platformi Voyo!