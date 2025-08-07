Emisije
Farma

Mentor Marinko na imanje vodi posebnu gošću, no tjedni zadatak nije dovršen: 'Šok i nevjerica!'

Kadidati ne znaju kad mogu očekivati Marinkov dolazak pa rade punom parom, a neki imaju vremena za kritike

RTL.hr
07.08.2025 11:07

Jutro na imanju kreće vrlo užurbano jer vrijeme curi, a posla s tjednim zadatkom, izradom glamping kućice, još itekako ima. Bliži se Marinkov dolazak, no nitko ne zna kad ga uistinu očekivati pa će se raditi punom parom, no neki će naći vremena i za kritike.

Radna akcija, Farma
Radna akcija, Farma FOTO: RTL

"Rekao je da će jučer biti gotovo. Tako je, kako je", nervozan će biti vođa Davor gledajući oko sebe daske i svoje podanike.

Davor, Farma
Davor, Farma FOTO: RTL

Radnu akciju prekinut će dolazak voditeljice Nikoline Pišek jer vrijeme je za odabir drugog duelista. Tko je matica, tko su pčelice, tko šefuje, a tko ne pomaže dovoljno – sve to voditeljici će pokušati objasniti kandidati tijekom glasanja.

Glasanje, Farma
Glasanje, Farma FOTO: RTL

Marinkov dolazak iznenadit će sve jer radovi još nisu gotovi, a on im priprema veliko iznenađenje i sa sobom dovodi posebnu gošću koja će također utjecati na ocjenu zadatka.

"Šok i nevjerica!" poručit će farmeri i ubaciti u višu brzinu kako bi pokušali dovršiti sve – ili barem većinu.

Tko je drugi duelist i što to mentor sprema farmerima, pokazat će nova epizoda, večeras od 20.15 sati na RTL-u. Show 'Farma' je dostupan odmah i na platformi Voyo.

