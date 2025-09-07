Mentor Marinko nakon 'Farme' se pita: 'Kuda sada dalje?'

Mentor Marinko na 'Farmi' je odradio fenomenalan posao i svakome kandidatu bio podrška u trenucima kada im je to bilo potrebno. Bio je i strog u trenucima kada su se opustili, a i njih je bilo mnogo.
Sada je na svojim društvenim mrežama, nakon završetka 'Farme', opisao svoje misli nakon ovoga projekta.
"Stojim na raskrsnici svojih misli i planova.Iza mene ostaje iskustvo, naučene lekcije i trenuci koji su me oblikovali. Ispred mene – magla novih puteva, nepoznatih opcija i prilika koje još ne vidim jasno. Pitanje se vraća kao eho: Kuda sada dalje? Možda odgovor nije odmah jasan, ali svaki korak – pa makar bio i mali – vodi prema sljedećem horizontu", napisao je Marinko.
No, njega farma ne napušta jer u svome rodnome mjestu ima manje koje svakodnevno treba održavati.