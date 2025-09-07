Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Mentor Marinko nakon 'Farme' se pita: 'Kuda sada dalje?'

Marinko je podijelio svoje misli nakon završetka 'Farme'

RTL.hr
07.09.2025 16:00

Mentor Marinko na 'Farmi' je odradio fenomenalan posao i svakome kandidatu bio podrška u trenucima kada im je to bilo potrebno. Bio je i strog u trenucima kada su se opustili, a i njih je bilo mnogo. 

Sada je na svojim društvenim mrežama, nakon završetka 'Farme', opisao svoje misli nakon ovoga projekta.

Marinko, Farma
Marinko, Farma FOTO: Facebook

"Stojim na raskrsnici svojih misli i planova.Iza mene ostaje iskustvo, naučene lekcije i trenuci koji su me oblikovali. Ispred mene – magla novih puteva, nepoznatih opcija i prilika koje još ne vidim jasno. Pitanje se vraća kao eho: Kuda sada dalje? Možda odgovor nije odmah jasan, ali svaki korak – pa makar bio i mali – vodi prema sljedećem horizontu", napisao je Marinko.

No, njega farma ne napušta jer u svome rodnome mjestu ima manje koje svakodnevno treba održavati.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU PODCASTA 'SPILL THE TEA':

farma marinko
Farma

Mario za RTL.hr o influencerskoj karijeri. 'Ljudi vole pratiti što radim. Sada ću se toga ozbiljnije uhvatiti'

Moglo bi te zanimati

Rebecca za RTL.hr otkrila razlog sukoba s Manuelom: 'Ona nikada ne staje...'

Manja iz 'Farme' otkrilo tko je sve djelom neraskidivog prijateljstva iz 'Farme': 'Neki odnosi su prešli granice showa'

Rebecca iz 'Farme' za RTL.hr otkrila kako ljubi: 'Samo čekam prsten'

Ekskluzivno! Rebecca i Mario iz 'Farme' u 'Spill The Tea': 'Ivan nas je razočarao, a Nikolina je kraljica!'

Nikolina iz 'Farme' otkrila kako danas gleda na klan: 'Bili smo kao prava obitelj...'

Nikolina i Mario postali su najbolji prijatelji nakon 'Farme': 'Ride or die'