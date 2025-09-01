Mentor Marinko oprostio se dirljivim riječima: 'Ivane, tvoji žuljevi sada su nagrađeni!'

Mentor Marinko , koji je kandidatima bio vodič, savjetnik i podrška, oglasio se na Facebooku snažnom porukom u kojoj se osvrnuo na cijelu sezonu: "Od prvog dana pa do završne arene, svatko je dao svoju krv, znoj i srce na ovom imanju. Vidio sam mladost i iskustvo, nespretnost i snalažljivost, inat i veselje." U objavi je zahvalio svim farmerima, i onima koji su stigli do kraja i onima koji su ranije napustili show: "Iako niste odnijeli pobjedu, vjerujem da vaša nagrada tek dolazi. Pokazali ste da ste mladi, uporni i vrijedni ljudi."

Posebnu zahvalu uputio je i vjernim gledateljima: "Ogromno hvala svima koji su tijekom emitiranja pružali podršku, bodrili nas i vjerovali u nas. Onima koji su sumnjali da je sve namješteno, prijavite se sljedeći put pa osjetite koliko je zahtjevno provesti tri mjeseca u ovakvim uvjetima." No, posebno emotivan dio objave bio je onaj upućen pobjedniku Ivanu : "Ivane, od srca ti čestitam na pobjedi! Bio si uzor upornosti, smirenosti i skromnosti, tvoje suze, osmijeh i ručni žuljevi sada su nagrađeni."

Mentorova objava izazvala je brojne reakcije publike na društvenim mrežama, komentari pohvala ne prestaju stizati: "Super mentor i čovjek. Kapa do poda!", "Bravo mentore, možda ste trebali biti stroži prema nekima, ali pokazali ste ogromno srce", "Rasplakali ste me ovom objavom. Najbolja Farma do sada!"

"Neka vam svima ovaj doživljaj ostane urezan, kao što ćete i meni ostati u posebnom kutku srca. Ekipa, bila mi je čast biti vaš mentor", zaključio je Marinko.

