Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Mentor Marinko oprostio se dirljivim riječima: 'Ivane, tvoji žuljevi sada su nagrađeni!'

Sezona 'Farme' je završila, pobjednik je Ivan Rogić, a mentor Marinko dirljivom objavom na društvenim mrežama zatvorio je ovo nezaboravno poglavlje

RTL.hr
01.09.2025 09:53

Mentor Marinko, koji je kandidatima bio vodič, savjetnik i podrška, oglasio se na Facebooku snažnom porukom u kojoj se osvrnuo na cijelu sezonu: "Od prvog dana pa do završne arene, svatko je dao svoju krv, znoj i srce na ovom imanju. Vidio sam mladost i iskustvo, nespretnost i snalažljivost, inat i veselje." U objavi je zahvalio svim farmerima, i onima koji su stigli do kraja i onima koji su ranije napustili show: "Iako niste odnijeli pobjedu, vjerujem da vaša nagrada tek dolazi. Pokazali ste da ste mladi, uporni i vrijedni ljudi."

Posebnu zahvalu uputio je i vjernim gledateljima: "Ogromno hvala svima koji su tijekom emitiranja pružali podršku, bodrili nas i vjerovali u nas. Onima koji su sumnjali da je sve namješteno, prijavite se sljedeći put pa osjetite koliko je zahtjevno provesti tri mjeseca u ovakvim uvjetima." No, posebno emotivan dio objave bio je onaj upućen pobjedniku Ivanu: "Ivane, od srca ti čestitam na pobjedi! Bio si uzor upornosti, smirenosti i skromnosti, tvoje suze, osmijeh i ručni žuljevi sada su nagrađeni."

Marinko, Hamdija, Farma
Marinko, Hamdija, Farma FOTO: Instagram

Mentorova objava izazvala je brojne reakcije publike na društvenim mrežama, komentari pohvala ne prestaju stizati: "Super mentor i čovjek. Kapa do poda!", "Bravo mentore, možda ste trebali biti stroži prema nekima, ali pokazali ste ogromno srce", "Rasplakali ste me ovom objavom. Najbolja Farma do sada!"

"Neka vam svima ovaj doživljaj ostane urezan, kao što ćete i meni ostati u posebnom kutku srca. Ekipa, bila mi je čast biti vaš mentor", zaključio je Marinko.

Cijelu sezonu showa 'Farma' gledaj na platformi Voyo.

marinko farma mentor
Farma

Rebecca iz 'Farme' postala jedna od miljenica publike, obasuli je pohvalama: 'Kraljice, ti si iskrena i poštena cura'

Farma

Dario iz 'Farme' osvojio srca gledatelja, pohvale ne prestaju: 'Ti si neiskvarena duša. Treba nam više takvih osoba na televiziji'

Moglo bi te zanimati

TOP 10 trenutaka 'Farme'! Slavila se tradicija, a jaukalo se zbog - posla

Prijatelji za cijeli život! Darko o Doroteji: 'S njom ću definitivno ostati u dobrim odnosima. Ona je savršena osoba i prijatelj'

Razuzdano i ludo: Pogledajte kako su izgledali trenuci kad su kandidati 'Farme' zaboravili na kamere

Dario nakon ispadanja s 'Farme' za RTL.hr: 'Nisam ispunio obećanje, ali mislim da će biti ponosna'

Mario za RTL.hr o finalu, 'Farmi' i kandidatima: 'Bio sam farmer koji je smirivao strasti'

Rebecca za RTL.hr o njezinom putu na 'Farmi': 'Od svoje majke naslijedila sam to da sam borac!'