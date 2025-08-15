Mentor Marinko u izdanju kakvo nismo očekivali: Iznenadio prizorima s predivnog imanja

Lički poljoprivrednik Marinko preuzeo je ključnu ulogu na 'Farmi' – kao mentor, zadužen je za tjedne zadatke i savjete kandidatima, pomažući im da ih odrade što uspješnije.

Prije nekoliko godina odlučio je napustiti užurbani zagrebački život i s obitelji se vratiti u rodnu Liku. Na Instagramu sada dijeli kako izgleda njegova svakodnevica – ovih je dana objavio nekoliko videozapisa i fotografija na kojima se vidi da itekako zna uživati. Najprije je pokazao trenutke provedene s kćerkicom na brodiću, uz kadrove predivnog pejzaža, a potom i opuštenu fotku uz kavu pored bazena.