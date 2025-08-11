Mentor Marinko za RTL.hr kritizirao kandidate: 'Sve se više osjeća rivalstvo i tenzije'

Mentor Marinko otkrio je što misli o prošlotjednom zadatku, ali i kako se njegova kćer snašla na imanju

Kandidati su prošlog tjedna na 'Farmi' imali možda dosad najteži zadatak - morali su napraviti kućicu za odmor. Mentor Marinko za RTL.hr je otkrio kako su se snašli u tome, ali i je li njegova kćerkica uživala na imanju.

Kako biste ocijenili ovaj tjedan na Farmi?

Ocijenio bih ga jedva prolaznom ocjenom. Najviše na to je utjecala moja Elena, jer je ona iskusila nešto novo i zanimljivo, imala je pravu avanturu. Rebecca joj se posvetila i priuštila joj je nezaboravan obilazak Farme, a i doručak, iako skroman, bio je jako ukusan. Prema tome sam odlučio da su prošli zadatak, ali da sam bio sam, pitanje je kako bi prošli jer nisam siguran čime bi to mene oduševili.

S vama je bila i vaša kćerkica, kako je reagirala kad se ugledala na televiziji?

Bila je jako uzbuđena što će se vidjeti na TV-u. Kada je vidjela prvih nekoliko kadrova, malo se sramila, ali se onda brzo raspričala jer su joj došla sjećanja sa snimanja. Bila je puna dojmova, ni sama nije bila valjda svjesna da se toga svega sjeća. Nakon što smo svi skupa gledali tjedan dana unaprijed na platformi Voyo, ona je sa bakom i djedom gledala i kasnije na RTL-u i opet je bila komentator. Mislim da je naša voditeljica Nikolina dobila ozbiljnu konkurenciju.

icon-expand Marinko, Farma FOTO: RTL

Ima li nešto što zamjerate kandidatima iz ovog tjedna?

Zamjeram im to što je ovo bio dvotjedni zadatak i što je uz toliko vremena koliko su imali i iskustva koje su već trebali steći do sada, sve trebalo biti puno bolje i davno završeno, a ne da gosti dolaze i zateknu njih kako još rade na zadatku. Kućica, iako funkcionalna, nije toliko precizno napravljena niti ima dašaka glamura, riječi koja i označava ovaj oblik turizma - glamping. Da su svi radili na zadatku i sve dane, vjerujem da bi to bilo ono što sam i očekivao...

Finale se bliži, osjeti li se rivalstvo među natjecateljima?

Sve se vise osjeća rivalstvo i tenzije. Svakim mojim dolaskom sve više čujem kako se žale jedni na druge, a hvale svoj rad i zalaganje. Međutim ja ih gledam kao jednu obitelj i kolektiv. Njihove pritužbe i žalopojke mene ne dotiču, kako siju tako će i žeti, a ionako će između sebe sve riješiti i samo jedan pobijediti.

icon-expand Marinko, Farma FOTO: RTL.hr

Osim magarca More, spremate li kandidatima još koja iznenađenja?

Iznenađenjima na Farmi nikada kraja. A i da nemam iznenađenje, ne smijem im priznati jer koliko im je entuzijazma ostalo mislim da, kad bih im rekao da vise iznenađenja nema, Farma bi naglo opustjela.

Je li pravedno što je Manja napustila Farmu?