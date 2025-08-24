'Mislim da se Mario nije ovoliko isplakao otkako se rodio': Mariju na 'Farmu' stigla sestra

Nakon tjedana izolacije i teških izazova, pojavio se netko koga nije očekivao, njegova sestra Brigita. Mario nije mogao suspregnuti emocije. "Ovaj zagrljaj mi je trebao, dugo se nismo vidjeli. Mislim da se Mario nije ovoliko isplakao odkad se rodio," izjavila je vidno dirnuta Brigita. Mario je jedva pronalazio riječi: "Sestra je došla iz Njemačke. Jako sam iznenađen." Brigita je otkrila i prve dojmove: "Marijeva obitelj me lijepo dočekala, mislim da su svi okej." Dodala je kako je ponosna na brata i uvjerena da mu je ovaj susret dao snage trebala pred završne izazove.

